Marcelo Crovato, el único argentino preso político por el Gobierno de Nicolás Maduro, logró escapar de Venezuela junto a su esposa y dos hijos, hacia Colombia, tras permanecer en arresto domiciliario desde el 2014.

A través de un audio publicado en redes sociales, el abogado penalista colaborador del Foro Penal Venezolano, explicó cómo fue su paso por el Puente Internacional Simón Bolívar y lo que sintió al llegar al vecino país.

“No quería ver a nadie. Me decía: estoy cerca y que si alguien me llegaba a parar lo empujaba y luego corría, pero eso no fue necesario. Simplemente pasé la frontera con cara muy seria. Cuando vi los carteles que decían policía de Colombia sentí un alivio increíble y se me aguaron los ojos”, contó Crovato en el audio.

Crovato trabajaba como abogado en la ONG local Foro Penal y había sido detenido el 22 de abril de 2014 luego de que concurriera al domicilio de uno de sus clientes para representarlo legalmente tras un allanamiento efectuado por la policía en Chacao.

El Ministerio Público lo acusó de delitos de “atentado contra la seguridad de la vía pública, instigación a la desobediencia de leyes, intimidación pública y asociación para delinquir”.

Con información de: Sumarium