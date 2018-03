Oswaldo Chaurant: “Hubo un tiempo muy correcto”

El Deportivo Lara dejó una buena sensación en su visita al Corinthians de Brasil, a pesar de sufrir la derrota (2-0). En el duelo, disputado en el estadio Arena Corinthians, el cuadro larense supo mostrar un orden defensivo que mantiene las buenas expectativas en esta edición de la Copa Conmebol Libertadores, donde la tropa de Leo González marcha segundo de grupo a esperas del juego de este jueves entre Independiente y Millonarios.

“Es una sensación algo amarga, sabiendo que hubo un tiempo muy correcto donde pudimos controlar el partido frente a un rival muy importante en Sudamérica, pero estas competiciones son así; tienes el más mínimo error y la pagas muy caro, lastimosamente tuvimos dos desaciertos en defensa y a este nivel lo pagas. Hay que pasar la página, esto apenas empieza, vamos a seguir adelante aprendiendo de los errores y hay que trabajar sobre eso”, indicó el defensor Oswaldo Chaurant, luego del encuentro.

El estudio que hicieron los larenses sobre el contrincante fue uno de los factores más importantes para mantener a raya al equipo paulista antes de la pifia defensiva que abrió el marcador. “Sabíamos que era un equipo que movía mucho el balón, ellos no tienen una posición fija dentro de la cancha, tampoco estaban muy bien parados; desde primer momento supimos controlar, no nos inquietaron mucho en la parte de atrás y eso quiso decir mucho. Lamentablemente, en el segundo tiempo tuvimos un descuido y nos hicieron un gol. Igual sabemos que esto apenas comienza y ahora vamos a aprender, seguir trabajando y vamos para adelante”, comentó el dorsal 11. “Esto es pasar la página, ya lo que pasó, pasó; ahora tenemos que ir a Colombia a hacer nuestro fútbol, vamos a dar lo mejor de nosotros y a tratar de jugar como lo hemos haciendo, trataremos de hacer la mayor de las cosas, todo está parejo y tenemos tres puntos muy importantes”, agregó.

Antes de irse abajo en el marcador, el “Depor” tenía la iniciativa y el control del balón. Incluso, para Chaurant la posibilidad de hacer daño al “timao” no estuvo muy lejos de consumarse. “Creo que nosotros jugándoles a la contra en algunos pasajes del partido pudimos hacerles retroceder porque ellos estaban bastante adelantados en sus líneas; también era primero mantener el cero como lo estábamos haciendo, sabiendo que es un equipo que mantiene la pelota con muy buen pie. Estábamos haciendo un partido bastante correcto en defensa donde estábamos tapando todas sus llegadas pero esto es así; yo creo que pudimos en algún momento, en una contra, haber contrarrestado sus ataques. El fútbol es así, hay que aprender de los errores y salir adelante”, sostuvo el nativo de Puerto Ordaz.

UN CENTENAR DE APARICIONES

En el duelo frente a Corinthians, Chaurant llegó a cien encuentros defendiendo la camiseta del Deportivo Lara. A propósito de la ocasión, el lateral no dudo en expresar su emoción y extendió un mensaje de gratitud.

“La honra y la gloria para Dios primero, saber que mi diosito no me falla y está siempre conmigo; gracias a él son cien partidos, que los tomo con mucho orgullo y con mucho cariño. Soy un guaro más, me siento así y le doy las gracias a ese pueblo que me ha acogido como un larense más, espero seguir dando lo mejor de mí, seguir trabajando, luchando y en el momento que el profesor requiera que yo esté dentro de la cancha, allí estaré. Gracias por todo y ahora a seguir luchando”, sentenció.

A continuación, anexamos las estadificas totales con el club, dichos números corresponden a: Fútbol Profesional Venezolano y Copas Internacionales.

TOTAL DE PARTIDOS:

JD JI TA TR G A-S MJ

100 92 14 1 1 2 7099

Información de: Deportivo Lara.