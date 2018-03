La Premier League tendrá un representante en semifinales. Liverpool y Manchester City se cruzarán en los cuartos de la Champions. Guardiola vs Klopp, Salah contra Agüero, Mané vs De Bruyne. Un choque de trenes con la ida en Anfield (miércoles 4 de abril, 20.45 horas) y la vuelta en el Etihad (martes 10 de abril, 20.45 horas). Desde la 2010-11 no había un cruce inglés en cuartos (Chelsea vs Manchester United). La historia se repite.

El City es un ciclón en la Premier y líder en solitario con 21 puntos más que un Liverpool (cuarto) que que es el único que le ha ganado en 30 jornadas de Liga en Inglaterra. El 4-3 que le endosaron los “reds” en Anfield es su único resbalón. El camino a seguir para un “Pool” que llevaba nueve años sin pisar unos cuartos… pero que tiene cinco “Orejonas” en su palmarés. El City sólo disputó esta ronda en 2016 con Pellegrini… pero quiere más.

Salah (32 goles entre todos los torneos), Mané (14) y Firmino (22) son las armas de un Liverpool que es el conjunto más goleador de la Champions (28 dianas). El extremo egipcio es uno de los futbolistas del año y la punta de lanza del tridente rojo. Al Oporto le endosaron una manita (0-5) en octavos en Do Dragao sin despeinarse. Aunque no tienen una fiabilidad extrema en defensa, no han perdido en toda la Liga de Campeones. El “Pool” disfruta presionando y corriendo y así hizo daño al City de Guardiola en Anfield, aunque en el Eithad cayó goleado (5-0). Han mejorado en defensa tras el millonario (85 “kilos”) fichaje de Van Dijk.

Guardiola, después del fiasco del curso pasado perdiendo en octavos ante el Mónaco, ha diseñado un bloque para ganar la “Orejona”. Agüero (30 goles) es la referencia de un City en el que Sterling, De Bruyne, Silva, Sané, están en un nivel superlativo con dobles figuras en tantos y asistencias. Tienen la Copa de la Liga en el zurrón y la Premier prácticamente amarrada. La Champions es su obsesión después de invertir ¡529 millones! en dos temporadas en fichajes reforzando todas sus líneas. Laporte, Walker, Ederson… han endurecido su zaga. Tras una fase de grupos casi perfecta (cinco triunfos y una derrota), despacharon al Basilea sin apuros aunque perdieron en el Eithad en la vuelta (1-2). Un aviso para un equipo que siempre controla los partidos pero al que le agobia la presión rival.

Klopp tiene la receta para parar al Guardiola. Entre Alemania e Inglaterra, entre el Dortmund, el Bayern, el Liverpool y el City, se han enfrentado 12 veces con cinco triunfos para Guardiola y seis para el preparador alemán (un empate). “The Normal One” le ganó dos Supercopas alemanas al técnico catalán (2013 y 2014) y en Inglaterra el balance, tras cuarto enfrentamientos, es favorable para el teutón (dos triunfos, un empate y una derrota). El duelo continúa.

