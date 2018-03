“Me arrepiento de no denunciarlo antes”: Exnovia de Danry Vásquez contó lo que vivió con el pelotero

Fabiana Pérez, joven víctima de violencia doméstica por parte del pelotero venezolano Danry Vásquez en el 2016, hizo referencia a este hecho e indicó: “Si hubiera tenido la conciencia que tengo ahora, yo hubiera tomado otro tipo de decisión”.

Durante una entrevista telefónica a través de Univisión, explicó que al ver el video se ha preguntado: “¿Cómo pudo haber pasado todo esto, por qué no hice nada, por qué no reaccioné?”.

“Son cosas que pasan en el momento, son circunstancias en las que uno no tiene conciencia, ya que tú dices cómo la persona que supuestamente me ama, me quiere, a la cual le has entregado todo me puede hacer un daño como este”, sostuvo la joven.

Develó que tiene más de un año sin contacto con el beisbolista, ni siquiera ha conversado con el venezolano.

Por último, expresó que tras estas circunstancias solo pide que “Dios lo perdone y que solo él sabe lo que hizo”.

“Cometió un error y lo disculpé en un momento”, sentenció Pérez.

Este suceso aconteció en el año 2016 en la entidad Corpus Christi, Texas, donde el pelotero que pertenece a los Tiburones de La Guaira, ya fue dejado en libertad por equipos como los Astros de Houston.

La iguana tv