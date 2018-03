Manuel Rosales asume la presidencia de Un Nuevo Tiempo

Tras ser juramento como nuevo presidente del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales aseguró que la tolda política trabajará “en la defensa del estado de derecho, elecciones libres, el respeto a las instituciones, a la propiedad privada como valor del ser humano. Es el ideal por la vida, la prosperidad, la libertad plena y la búsqueda de la felicidad”.Durante el II Congreso Federal 2018, el también presidente fundador de UNT, indicó, en su discurso, que el país se convierte en un extremo de hiperinflación registrada en las últimas décadas en la economía global.

“El ingreso de la población ha quedado pulverizado, y al tipo de cambio de paridad, el salario mínimo representa 35 centavos de dólar diarios. Ese salario solo cubre un 2% de la cesta alimentaria. Voces de desesperación y un reclamo se escucha en toda Venezuela, por la falta de alimentos y medicinas.”, dijo.

Del mismo modo, Rosales lamentó como este Gobierno ha sido indolente al dolor de las familias que se desintegran con el éxodo masivo de los venezolanos especialmente de jóvenes, quienes salen de país buscando ingresos económicos y bienestar que no consiguen aquí.

“Lo ideal sería la aplicación de una política económica que favorezca el desarrollo productivo, la generación de empleo, de buenos salarios que acabe con la hiperinflación, la escasez y la especulación. Un modelo que garantice educación de calidad, seguridad social y servicios de salud eficientes”.

Destacó que “un país no es así, no como se ve hoy. Ese marullo de malas noticias que hoy define nuestra nación. Esta inédita crisis política, económica y social que padece Venezuela no hará más que agravarse si el ejercicio de la inteligencia, la dirección serena y el patriotismo del liderazgo no detiene la destrucción de nuestra sociedad”.

Por lo que, resaltó que “como un partido de profundos principios democráticos, consideramos el voto como instrumento constitucional para expresar la soberanía popular, así como la salida a la grave crisis que vive Venezuela, pero dentro de un proceso electoral libre, con reglas claras”.

Finalmente se refirió al Frente Amplio Venezuela Libre, al que se sumó UNT a fin de unir esfuerzo para lograr una salida democrática a la crisis del país.

Información de: Noticia al día