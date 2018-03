El internacionalista y presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, Kenneth Ramírez, afirmó este miércoles que el candidato presidencial por el partido Avanzada Progresista, Henri Falcón, no tiene un buen asesoramiento en materia internacional. Aseveró que el Gobierno lo utiliza con el fin de legitimar los comicios electorales del 20 de mayo ante la no participación de la oposición.

“El Gobierno y Falcón están acostumbrados a lo que se hacía en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) (…) donde el secretario general hacía y deshacía, en comparación a su homólogo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que posee competencias claras y no tiene la atribución de enviar misiones electorales”, manifestó durante una entrevista en Globovisión.

Explicó que la observación internacional no es un proceso que solo se implementa durante la fecha de la contienda, sino que es desarrollado entre cuatro y cinco meses antes, por lo que opinó que fue un “error político” de Falcón postularse en contra de la decisión de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

“La ONU no se va a prestar para estas elecciones no competitivas que ha planteado el Gobierno de Nicolás Maduro en estos momentos, con la ayuda del Consejo Nacional Electoral (CNE), digo no competitivas porque no está participando la oposición”, agregó.

NB