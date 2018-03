El directivo del movimiento político Juntos la Venezuela que viene, Enrique Ochoa Antich, aseguró que “quien no vote” en las venideras elecciones presidenciales del 20 de mayo “estará votando por Maduro”.

Antich criticó la postura “abstencionista” de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), luego que la coalición opositora no postuló a un candidato para estos comicios al denunciar que no hay garantías electorales.”Por allí algunos dicen que no son abstencionistas aunque no sólo no votan sino que llaman a no votar, pero la verdad es que sí lo son”, reseñó una nota de prensa.

También criticó que la oposición haya solicitado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que no envíe un comisión electoral para observar el proceso, al considerar que esta petición no afecta al oficialismo, sino por el contrario al candidato por el partido Avanzada Progresista (AP), Henri Falcón.

“El fulano boicot electoral parece más bien un boicot contra el candidato opositor Henri Falcón o un “auto-boicot” de la oposición contra sí misma”, aseveró.

Las elecciones presidenciales han sido rechazadas por la comunidad internacional, al considerar que las mismas no son transparentes tras no llegarse a un acuerdo en el proceso de negociación que se realizó en República Dominicana.

Información de Caraota Digital