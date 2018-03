“El camino es la resistencia y el 350”: Henri Alviarez Coordinador Nacional del partido Vente Venezuela

Henri Alviarez (HA) respaldó en su momento la candidatura presidencial de Francisco Arias Cárdenas, Manuel Rosales y Henrique Capriles, pero en esta oportunidad enfrenta por “la calle del medio” las aspiraciones de su “tocayo”, el ex gobernador de Lara Henri Falcón.

Abogado y cofundador del partido Primero Justicia, Alviarez tiene hoy la responsabilidad de organizar el movimiento que lidera María Corina Machado en todo el país, y en entrevista con el periodista José Israel González (JIG) habló sobre ese y otros temas vinculados a la política venezolana y las elecciones convocadas para el 20 de mayo

JIG: ¿En cuales partidos has militado?

HA: Vengo de Formación Social Cristiana, soy cofundador de Primera Justicia y ahora en Vente Venezuela.

JIG: ¿Por qué saliste de Primera Justicia?

HA: Teníamos visiones diferentes. En 2010 yo pedía primarias y eso me costó el cargo.

JIG: ¿Te sacaron?

HA: No me sacaron, yo salí del partido. Salí bajo perfil, no descalifico la organización, es más, me siento honrado de haber estado ahí.

JIG: Las dos veces que fue candidato Capriles ¿no votaste?

HA: Por supuesto que sí, en mi rol de independiente.

JIG: ¿Vente Venezuela no está en la MUD?

HA: Estuvimos hasta el 8 de agosto del año pasado pero no teníamos la misma visión. Hubo un hecho después del plebiscito y la elección de la ANC en donde la MUD decía que era un fraude lo de Asamblea Nacional Constituyente, y a los cuatro días estaban inscribiéndose para unas elecciones regionales convocadas por esa asamblea. Ante semejante incoherencia nos vimos en la necesidad de romper con la MUD.

JIG: Muchas de las decisiones políticas del país se hacen jugando dominó ¿desde cuándo no juegas domino en política?

HA: Tengo dos años recorriendo Venezuela, ando afianzando el partido que nació como un movimiento ciudadano.

JIG: ¿Están inscritos como partido?

HA: Aquí en este país no está nadie debido al régimen.

JIG: Pero AD validó.

HA: No nos han dejado inscribir la tarjeta porque estamos en dictadura.

JIG: En Dominicana se estableció la posibilidad de llegar a un acuerdo con el llamado “G4”, con el mismo contenido del anterior, excepto la libertad de Leopoldo y suspender la inhabilitación de Capriles, pero si quitas eso es lo mismo que se está firmando ante el CNE.

HA: Nosotros siempre estuvimos en contra de ese diálogo pero estos cuatro fueron, que además el mismo régimen los desnudó. Los mismos señores que montaron protestas y el referéndum eran los que negociaban desde mucho antes y el país no lo supo.

JIG: ¿La MUD negocia a espaldas del país?

HA: Por supuesto y lo denunciamos porque era nuestra molestia. ¿Quién les dijo a ellos que las condiciones que proponían eran las que necesitaba el país? El país necesita soluciones porque se está muriendo de hambre. Ese año y medio de diálogo costó muy caro al país.

JIG: Para ir a lo concreto ¿La MUD existe?

HA: No existe. Es solo una plataforma estrictamente electoral que además fracasó. Tibisay salió hace poco a decir “Hay que establecer condiciones claras”, es decir, reconocen que antes no las había.

JIG: Están convocadas unas elecciones para el 20 de mayo y entre las muchas peticiones, está la solicitud a la ONU de observar el proceso. ¿Ni bajo esas condiciones, ni que Henri Falcón sea candidato opositor van a esas elecciones?

HA: ¡Pero por favor, Henri viene del PSUV!

JIG: ¿Crees que Henri no tenga oportunidad para ser presidente de la república?

HA: Oportunidad tiene cualquier venezolano en elecciones limpias, pero en este proceso falso no veo oportunidad.

JIG: ¿Por qué pueden hacer trampa o por ser mal candidato?

HA: Es pésimo candidato.

JIG: ¿El camino es electoral?

HA: En cualquier sociedad pacífica siempre va hacer electoral. Nuestra lucha es pacifica, cívica y ciudadana.

JIG: ¿Quién los entiende? Llaman a no votar por Maduro ni por Henri Falcón ¿entonces la solución es no votar?

HA: Están llamando a un proceso que es ilegal, no se puede convalidar un crimen.

JIG: ¿Qué propone entonces el partido Vente Venezuela?

HA: ¡Resistencia, artículo 350, entre otras!

JIG: ¿Si gana Maduro que van hacer al otro día?

HA: No estoy preocupado por esa fecha, me preocupa este fin de semana y los venezolanos que se están muriendo de hambre o marchándose del país.

JIG: ¿Cómo se regresan lo que se fueron, con Maduro de presidente?

HA: Por supuesto que no. Es más, gracias a ellos sobreviven los que aún permanecen aquí, por mandar 100 dólares o 50 dólares para sumar la cesta básica venezolana que esta alrededor de los 30 millones. Les decimos van a volver muy pronto.

JIG: Dime cuatro condiciones para que ustedes vayan a elecciones

HA: Cambio del Consejo Nacional Electoral, revisar todo el sistema electoral, voto manual para generar confianza y observadores.

