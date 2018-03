se sabe que causa más angustia, si enfermarse o encontrar los medicamentos para la cura, es la percepción de los trujillanos, quienes expresaron en medio de molestia e indignación que los precios de las medicinas sobrepasan un mes de su sueldo

El costo de un antibiótico alcanza el salario mínimo integral y los precios oficiales en cualquier farmacia en Valera se ubican entre un millón quinientos y los cinco millones de bolívares.

Mientras que los analgésicos y antigripales están entre Bs. 300 y 500 mil.

La usuaria Yoleida Olivar manifestó que “es una tragedia enfermarse o tener un familiar enfermo en medio de esta situación que vive el país. De verdad que estamos haciendo magia para no morir en el intento”.

Escasez o altos costos

En cuanto a los medicamentos importados, como antihipertensivos, antibióticos y anticonceptivos, cuando el comprador logra conseguirlos en alguna farmacia local, también superan lo que un empleado devenga como salario mínimo.

“No se consiguen medicamentos en este país por ninguna parte y cuando se consiguen están extremadamente caros, un gran problema enfermarse”, dijo otro usuario.

Por su parte, Carmen Montilla, señaló: “Demasiado caras las medicinas, no se puede comprar nada, me estoy tomando unas pastillas que tienen cuatro años vencidas, pidiéndole a Dios que no me pase nada malo”.