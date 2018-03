La propuesta de incorporar una criptomoneda como un complemento a las monedas de curso que utiliza la República para sus transacciones internacionales es positivo, pero pensar que el petro puede sustituir al dólar o al euro es inviable e imposible de cumplir”, considera el economista José Manuel Puente.

Recuerda que el 80% de las transacciones mundiales se realizan con dólares (45%) y euros (35%). Por ello, considera que tratar de “romper sanciones económicas, un bloqueo económico con este mecanismo es simple voluntarismo político sin ninguna racionalidad económica que le permita dar resultados y ser efectivo en el mediano plazo”.

Comparó la situación con lo ocurrido con el anuncio hecho por el Ejecutivo de la creación de una canasta de monedas que al final no logró implementarse de manera exitosa.

Consultado con respecto a lo expresado por el superintendente de Criptoactivos y Actividades Conexas, Carlos Vargas, en el sentido de que está previsto que el petro se venda únicamente en bolívares a través de las casas de intercambio una vez que alcance el mercado secundario precisó que es posible que se realicen una serie de transacciones porque las monedas digitales son realidad de un mundo global y de un nuevo orden monetario pero son solo complementos.

Vargas destacó que no existe similitud entre el petro y un bono, debido a que la criptomoneda no tiene fecha caducidad. Por tanto no genera obligación al término de esta, ni produce intereses, además de no comprometer los yacimientos petroleros.

Precisó que una vez que concluya la etapa de preventa, los petros que regresen al país, producto de operaciones comerciales derivadas de las empresas del Estado y el sector turismo, serán subastados a través del sistema Dicom para ser liquidados en bolívares.

Informó que más de 34 países están dispuestos a invertir en petros y agregó que más de 100 han manifestado intención de intercambio y compra de alimentos, servicios, materia prima y medicinas.

Cabe destacar que a través de la Gaceta Oficial número 41.354 de fecha 06 de marzo el Ministerio de Petróleo emitió la Resolución 026 donde se delimita el área geográfica cuyas reservas respalden la implementación de operaciones de intercambio financiero y comercial a través de criptoactivos en el desarrollo potencial de 5.342 millones de barriles netos de Petróleo Original en Sitio (OPES) pesado y extrapesado de acuerdo a una calificadora internacional independiente, localizado en el bloque Ayacucho 1 de la Faja Petrolifera del Orinoco en los municipios Miranda y Monagas del estado Anzoátegui con un área de 380,21 kilómetros cuadrados.

Por su parte, el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, manifestó que la criptomoneda respaldada por reservas naturales no representa una “solución” viable para la situación económica del país. Aseveró que si no existe confianza en las propuestas que hace el Gobierno, estas iniciativas “no prosperarán”.

No obligatoria

El economista Luis Enrique Gavazut, estima que el “petro” no es una moneda obligatoria, solo por el hecho de estar respaldada por recursos naturales nacionales, en riquezas de la República posee alguna suerte de garantía hipotecaria, no significa que sea una obligación de obtenerla.

Explicó que el respaldo, ‘White Paper’ es una garantía de reconocimiento del valor del petro, por parte del Estado, no es una garantía hipotecaria sobre ningún tipo de recurso natural”, dijo Gavazut.

Explicó que no funciona como sistema cambiario, es decir, no se encuentra comprometido por los recursos naturales nacionales, como el petróleo o el oro. El recurso natural es una garantía para el inversionista de que el valor de la moneda digital siempre va a poseer una base económica, es decir, no va a caer por debajo del valor que representa ese recurso económico.

