“No todo era como lo pintaban”: La historia de un venezolano que se regresó de Panamá

Datos de inmigración de ambos países arrojan que de cada 10 personas que se van a Panamá, siete retornan a Venezuela más pronto de lo que tenían programado. Van con la ilusión de un país que los acogerá y que le dará mayores oportunidades, pero muchas veces solo obtienen decepciones.

Muchos venezolanos se van con el pensamiento de un futuro más prometedor, y han regresado al país en una situación más complicada que la que tenían antes de salir. Vuelven sin empleo, casa, carro, dinero y con la sensación de fracaso.

Otros regresan incluso más endeudados, pues se van con dinero prestado y que prometieron devolver con los frutos de su trabajo fuera de las fronteras de Venezuela. Al no poderse adaptar al cambio brusco de una economía completamente distinta y al no tener acceso a servicios básicos a bajo costo, simplemente deciden comenzar de nuevo en su tierra natal. A estas dificultades se les suma el hecho de ser extranjero.

“No todo era como lo pintaban, el trato, las personas y sobretodo la búsqueda de empleo fue más difícil de lo que pensaba”. Dijo una persona que se regresó al país hace un mes, y que pidió mantener su anonimato. “En algunos lugares hay mucha xenofobia hacia los venezolanos, conseguí trabajo en una panadería, el sueldo era menos que el mínimo por ser extranjero, y el trato más que desagradable por ser venezolano”.

Freddy Duque, con tres maestrías y autor de 4 libros, tuvo una experiencia en otro país que no imaginaba. Luego de trabajar como jardinero, reparador de techos, aguantar vejámenes y hasta poner en riesgo su salud, decidió que lo mejor era regresar a Venezuela. En su blog contó con tristeza cómo vio a venezolanos con preparación, rebajados a trabajos que no estaban relacionados con su profesión.Como a un médico cirujano lavando baños y a un abogado fregando platos.

En Panamá al ser extranjero no tienes beneficios y debes comprar a precio internacional. Aunque no todo es malo, los venezolanos que ingresen a Panamá con USD 400 mil pueden optar a una visa de residencia temporal extensiva a sus familiares. Pero la mayoría que emigra, no tiene esa cantidad de dinero y se regresa al no poder contar con los recursos mínimos para su supervivencia.

Recordemos que el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, habló sobre las trabas que impuso su gobierno para estos ciudadanos. Entre las medidas anunciadas se encuentra la exigencia de poseer visa para entrar al país centroamericano y residir en él. Pero la mayoría de las peticiones de las visas no han sido aprobadas, en promedio el 75% han sido rechazadas. “Ya todas las citas del mes de octubre están copadas y se está asignando un número promedio de 30 citas por día”, declaró un funcionario del Servicio Nacional de Migración panameño.

A lo anteriormente expuesto se le suma que los venezolanos tienen que pagar impuestos para registrar y notariar documentos que muchas veces no les son otorgados. Según información suministrada por un empleado de la embajada panameña en Caracas, 40 mil venezolanos han solicitado la visa panameña y se la han negado a unos 30 mil.

En Venezuela los servicios de gas, luz y agua son los más económicos de América latina y la gasolina es prácticamente gratis, si se compara con otros países del mundo. La medicina y los alimentos al ser comparados con precios al cambio de la moneda de otro país son relativamente bajos. A continuación les mostramos la variación de precios de productos y servicios básicos, para que pueda comparar lo que cuesta en Venezuela y en este caso, en Panamá.

