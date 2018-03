¡No te lo pierdas! 3 cosas que funcionan para perder peso

Más allá del conteo de calorías, existen 3 acciones infalibles que te ayudarán a la pérdida de peso, esto según un nuevos estudio realizados.Graba en tu mente estas tres cosas y, sobre todo, aplícalas:

1. Come más despacio.

2. Después de cenar olvídate de los refrigerios.

3. El último alimento que consumas al día deberá ser dos horas antes de irte a la cama.

Estos datos los obtuvieron luego de analizar los hábitos alimenticios, de sueño y de consumo de alcohol y tabaco, de más 60 mil personas, y concluyeron en lo siguiente:

Las personas que comen más lento tienen menor probabilidad de ser obesos en 42%.

Quienes cenan dos horas antes de dormir no han aumentado de peso, esto sucedió mientras se realizaba el estudio.

Lo que ha sorprendido es que algunos se saltaron el desayuno y no pasó absolutamente nada, ni subieron de peso ni bajaron.

Si comes muy rápido y no masticas, tu cerebro cree que no has consumido los alimentos suficientes y demanda más.

Quienes comen más lento, y mastican los alimentos, tienen la sensación de saciedad antes de tiempo.

Seamos sinceros, todos estos puntos ya son muy conocidos, la cuestión es aplicarlos y convertirlos en hábitos.

Información de: Noticias 24