El equipo responsable de la película Una mujer fantástica llegó a Chile el pasado martes. Traían un Oscar debajo del brazo el de mejor película extranjera, el primero para un largo chileno en la historia de los premios y Daniela Vega encabezaba la comitiva. Gracias al éxito de la película que protagoniza, la actriz trans se ha transformado en una celebridad, dentro y fuera del país, tras interpretar a Marina, una mujer trans que enfrenta los problemas de ver morir a su pareja de manera inesperada.

La mejor muestra del nuevo estatus de la actriz es su llegada al aeropuerto de Santiago con gafas negras y un sombrero del mismo color, Vega tuvo que buscar una salida alternativa ante la avalancha de fans que llegaron a recibirla. El desorden que se generó no le permitió hablar con los periodistas que allí la esperaban.

La escena, sin embargo, sirvió de preámbulo a lo que pasaría esa noche. La presidenta Michelle Bachelet invitó a La Moneda a los responsables de la película, liderados por el director Sebastián Lelio y la propia Vega. La mandataria tuvo la estatuilla del Oscar en sus manos por segunda vez, en 2016 también recibió a los creadores de Historia de un oso, corto animado ganador de esa categoría. A su salida, todos los focos apuntaban a la rutilante presencia de la actriz y fue el propio Lelio quien empezó con “La presencia de Daniela ha sido fundamental; ha sido la gran embajadora entre la película y la realidad”.

“El mérito de la película es que interpela a los espectadores”, añadió Vega, “les invita a definir una postura ante Marina y el resto de las personas trans”. Desde que comenzó su recorrido por festivales hace un año, la producción ha fomentado la visibilización de esta realidad, que en muchos países no se respeta. En Chile, a pesar de la película y del premio, tampoco. “En este país, al que yo regreso feliz con el equipo de la película, en mi carné sigue figurando un nombre que no es mi nombre. El país donde yo nací no me entrega la posibilidad de ser yo”, dijo la actriz.