Ciudadanos de Cabudare, específicamente en el sector las Acacias, piden con desespero que se le solucione la problemática del agua que los azota desde hace varias semanas, vecinos con pipas y tobos buscan ayuda entre los vecinos cercanos para de alguna manera solventar.

“El agua antes por lo menos llegaba en la madrugada uno se levantaba y lograba llenar algún tobito, pero ahora esto es un desierto ya casi es un mes sin poder recibir el servicio por las tuberías”, declaró uno de los vecinos al equipo de NB.

Vecinos aseguran que no se puede vivir sin el vital liquido, los niños han sido los más afectados, debido a lo insalubre que se vuelven las casas cuando no se limpian.

“Mi hijo necesita bañarse, tiene son 6 meses y no tengo a veces para hacerle un tetero, como no e limpiado el cuarto, ya se me enfermó, todo porque no tengo agua”, expresó una medre con su hijo en los brazos.

Los habitantes esperan que Hidrolara les solvente en algún momento este problema que a juicio de todos los vecinos “es urgente solucionar”, mientras seguirán cargando sus tobos de agua que son pañitos de agua tibia frente a este problema.

NB