Carlos Sierra “marca la historia” del Deportivo Lara y del fútbol Venezolano

El colombiano Carlos Sierra se anotó en la joven historia del Deportivo Lara pero también, en la historia del fútbol venezolano luego de anotar su tanto que le dio el triunfo al Rojinegro 1-0 sobre Independiente de Avellaneda por la primera fecha de la Conmebol Libertadores.

Oriundo de Barranquilla, el jugador que lleva la dorsal 14 en su espalda se ha convertido en uno de los referentes del equipo desde el Torneo Clausura 2017 que posteriormente conquistaría, además de ser uno de los extranjeros con mayor índice de goles en el equipo en sus nueve años de fundado.

Sierra se convirtió en el tercer jugador extranjero en marcar para la camiseta larense en una competencia internacional, luego de Mauricio Chalar en la Sudamericana (2010), Zamir Valoyes y Yuber Mosquera en la Libertadores (2013) y ahora su nombre se escribe en certámenes continentales, todos colombianos.

“Me siento muy contento, por el grupo y mi persona, cuando empezó la temporada no pude trabajar bien porque estaba lesionado, en enero no trabajé, pero me preparé mucho luego, me focalicé mucho luego de las vacaciones, trabajé cada día para rendir, pero esta victoria es de Lara, de todo el estado y de Venezuela” declaró luego de la rueda de prensa de este jueves en Cabudare.

El volante defensivo vive gran momento con el equipo desde su llegada, ganándose el respeto de la fición y liderazgo en la cancha. “El 2017 fue de muchas alegrías para mí, salir campeón en Panamá el primer semestre y luego el segundo semestre acá con el Depor, ahora jugando Libertadores, estamos disfrutando, eso les dije a los muchachos antes de salir al partido, disfrutemos esto, es una gran emoción para mi que debuto en esta copa y además, marcar el gol para el triunfo.”

Por último, comentó sobre la otra entrega importante del partido, la que hizo la hinchada desde las gradas. “Nos hemos entregado en los 95 o 98 minutos jugados, estábamos cansados pero no dejamos de correr, es un premio, la gente se metió tanto en el partido, el segundo tiempo la gente gritaba todo, somos todos, no solo los once en cancha, que alegría ver la afición contenta.”

