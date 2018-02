Director del pediátrico en Barquisimeto desmiente a FUNPAZ. Entérate porque

Durante un apagón que duró más de doce horas el pasado jueves, en todo el estado Lara, se propagó una información sobre el servicio eléctrico en una instalación publica de servicio medico, en la ciudad de Barquisimeto. Debido a que La ONG, Funpaz hizo una denuncia falsa , al emitir públicamente que el Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga de Barquisimeto “la planta eléctrica no operó con normalidad”.

En contraste, el Director del Hospital Pediátrico Dr Agustin Zubillaga, Rafaél Aguero enfatizó este sábado en horas de la mañana , por una entrevista telefónica, que las declaraciones de Funpaz, no tienen veracidad. “Estábamos en el hospital cuando inició el apagón, e inmediatamente arracó a funcionar la planta eléctrica que nos tiene allí Corpoelec.” Informó Aguero.

A su vez, aseguró que el funcionamiento de la planta eléctrica, se mantuvo activo en todas las áreas de hospitalización sin ninguna irregularidad, problema o dificultad, aseverando que solo quienes hacen vida laboral y administrativa dentro del hospital, perciben de cerca la realidad.

” Cómo usaron las luces del celular, si hasta yo con dos pilas auxiliares me quedé descargado … Por qué no dicen los de Funpaz que la anterior gestión la entregó la planta a una empresa, que no sabemos dónde está, y por eso tuvimos que ser auxiliados por Corpoelec con una prestada. Que la administración anterior la mandó arreglar y no pago… y no sabemos quién la tiene…” puntualizó