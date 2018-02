Caciques de Venezuela dominó 3-2 a Heroicos de Colombia en el inicio de su calendario de la VIII Serie Mundial de Boxeo, disputada este viernes en el domo José María Vargas de La Guaira, estado Vargas. El equipo venezolano se lleva tres puntos y los neogranadinos suman su primero de la campaña.

Venezuela salió adelante en los dos primeros careos. En el primer combate en peso ligero, Luis Cabrera despachó a Duvan Zuleta por decisión unánime 3:0 (50-45, 49-46, 49-46): “Ningún contario es fácil pero pudimos desenvolver la pelea y si un poco cansado en los últimos asaltos por el calor aquí en Vargas. Ahí está su victoria Venezuela”, afirmó el peleador caraqueño que coloca su marca personal en 4 y 3 en el torneo.

Luego el capitán de Caciques de Venezuela Gabriel Maestre venció por decisión unánime 3:0, (50-44, 50-45, 50-45) a Jhan Urbanes de Heroicos. “Comenzando el año con buen pie. Quise salir a terminar la pelea en el segundo o tercer round pero el contrincante colombiano se me puso fuerte y bueno, gracias a la esquina, que me indicaron que lo boxeara y así fue en el segundo y en el tercero, varias veces me le paré, recibió golpes fuertes, vi que era un peleador fuerte y aguerrido y lo felicito. Mis entrenadores sabían que él era muy lento para mi, y que con el jab lo mantenía. En el cuarto y quinto round ya sentía que él no pegaba”, explicó el nativo de Barcelona, quien agradeció a Luisa Benítez, presidenta de la federación Venezolana de Boxeo, por superar las adversidades para llevar adelante el evento. Maestre empata a Albert Ramírez como los venezolanos con más victorias en la justa, con ocho lauros.

Ceiber Ávila dio el primer punto a Heroicos de Colombia, doblegando por decisión unánime 3:0 (50-43, 50-42, 50-43) a Carlos Mujica en el peso mosca, incluyendo . “Soy el capitán del grupo y bueno di todo. Dimos un punto porque llevábamos dos abajo. Todos confían en mi y soy la ficha clave como quien dice, para ellos y gracias a Dios se me dio la oportunidad de conseguir el resultado a mi favor”, contó el antioqueño, que mejoró su registro a 5 victorias y dos caídas.

Nalek Korbaj y Rogelio Romero protagonizaron el combate más seguido de la noche. El merideño venció al refuerzo mexicano de Heroicos de Colombia por decisión unánime 3:0 (48-47, 49-46, 50-45). Korbaj empareja su marca en la Serie Mundial de Boxeo: 3 y 3. “El rival era muy alto. Pero los rivales muy altos son mejores para mi, porque me gusta trabajar mucho por abajo y cruzarlo arriba. Quedé campeón bolivariano el año pasado y tengo que mantener mis triunfos”, expresó el merideño de los 81 kilogramos.

Heroicos logró llevarse un punto tras el triunfo de Cristian Salcedo por decisión dividida 2:1 (48-47, 48-47, 48-47) ante Yordán Hernández, refuerzo cubano de Caciques de Venezuela que debutaba en el torneo en súper pesado: “Nada, perdí. Fue una buena decisión. Sentí que perdí. El último asalto decidía y no salió todo bien. Me cansé un poco en el quinto asalto”, confesó el pugilista de Matanzas, Cuba.

Con este resultado Caciques de Venezuela se coloca segundo del grupo A de la Serie Mundial de Boxeo con tres puntos, tras los seis que acumula Domadores de Cuba. El 23 de febrero Caciques de Venezuela disputará su segunda serie, devolviendo la visita a Heroicos de Colombia, ahora con el grupo de categorías C2.

Acerca de Caciques de Venezuela

Caciques de Venezuela surge como franquicia de la Serie Mundial de Boxeo en el año 2015 con motivo de la quinta temporada del torneo. En su estreno, se quedó a un punto de clasificar a semifinales. En 2016, concluye en el segundo puesto del grupo C para lograr el pase a cuartos de final ante Astana Arlans de Kazajistán. En la séptima temporada, Caciques terminó tercero en el grupo de América, tras Domadores de Cuba y Heroicos de Colombia sin opción de acceder a los playoffs. Caciques de Venezuela ha contado con la participación de 33 boxeadores venezolanos y siete refuerzos extranjeros en sus cuatro campañas.

Nota de Prensa