Varios alumnos del instituto En Florida relataron en directo el horror del tiroteo (+Video+Tuit)

“Mi escuela está siendo atacada y estoy encerrado dentro. Estoy muy asustado”

Un total de 17 personas perdieron la vida este miércoles la vida en el tiroteo perpetrado en el instituto Marjory Stoneman Douglas de Florida. Nicolás Cruz , un exalumno problemático y violento, se presentó en el centro con un fusil semi-automático, activó la alarma de incendios y disparó sin miramientos a la gente que salía asustada de las aulas. Al oír los tiros muchos fueron los que buscaron un escondite y algunos de ellos relataron en directo por las redes sociales lo que ocurría.

Un chico que se hace llamar en Twitter @TheCaptainAidan informó en su perfil lo que estaba sucediendo. “Estoy en un tiroteo en la escuela ahora mismo”, escribió primero. A continuación compartió dos imágenes donde se ve que estaba sentado en el suelo entre los pupitres con otros compañeros. “Mi escuela está siendo atacada y estoy encerrado dentro. Estoy jodidamente asustado ahora mismo”, expuso.

My school is being shot up and I am locked inside. I’m fucking scared right now. pic.twitter.com/mjiEmPvGNb — Aidan Minoff (@TheCaptainAidan) 14 de febrero de 2018

Un rato más tarde este tuitero informó que había sido liberado y compartió un mensaje de amor: “Ámense. Nunca sabes cuando puede ser la última vez que veas a alguien”. Por fortuna fue uno de los alumnos que salieron ilesos, pero la experiencia traumática será difícil de olvidar.

Otra estudiante que tuiteó la matanza desde dentro fue @GenTheMartian. Esta joven relató primero que había un tiroteo y después escribió: “Dios mío, estamos en un armario, no me puedo creer lo que está pasando”. Una hora más tarde puso en Twitter que se encontraba a salvo. “Hoy es un día que desearía que nunca hubiera ocurrido”, acabó compartiendo.

i’m disgusted the news videotaped me crying while i was hugging my mom. i just got out of a traumatizing situation what is your problem — Gen (@genthemartian) 14 de febrero de 2018



El vídeo que está dando la vuelta al mundo hoy es el que Matt Walker publicó en su cuenta de Snapchat desde el horror del tiroteo. Grabó el momento en el que se escuchaba una ráfaga de disparos contra su clase mientras él y sus compañeros gritaban aterrorizados en el suelo. El vídeo termina mostrando un portátil cuya pantalla ha recibido tres impactos.

Este usuario de Snapchat, Matt Walker, registró el momento que su sala es baleada en tiroteo en #Parkland, Florida. Además del video, muestra después foto de una laptop que recibió las balas. pic.twitter.com/Sj7Iu8t646 — Edo (@edowoo) 14 de febrero de 2018



Sarah Crescitelli estaba en clase de teatro cuando escuchó los primeros disparos. Se escondió en un baño con otras personas y fruto del miedo que sintió cogió su móvil. Ella en lugar de compartir la tragedia en las redes sociales optó por escribir directamente a sus padres, tal y como relata el Miami Herald. “Si no logro salir, que sepas que te quiero y aprecio todo lo que has hecho por mí”, dijo. Ella también salió ilesa y pudo volver a reunirse con sus padres que trataron de calmarla con sus mensajes.

While hiding in a bathroom for two hours, this is the text Sarah Crescitelli sent her parents. Dad and Mom both crying re-reading it. #stonemanshooting @ pic.twitter.com/zN7RY8a4vE — Chabeli Herrera (@ChabeliH) 15 de febrero de 2018

