Andrés Velásquez, máximo dirigente del partido Causa R y precandidato opositor, manifestó que no “hay líder en la oposición” que pueda pugnar en las elecciones presidenciales en las “condiciones que ha puesto el Ejecutivo Nacional”.

A su vez, el político hizo críticas a que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no se haya preparado para este panorama. Además, Velásquez dijo que “uno podría correr el riesgo con un candidato ya en la calle, pero no se hicieron las primarias y yo planteé muchas veces que habría adelanto de elecciones por lo mal que estaba el gobierno”.

A continuación la entrevista que le hizo el diario publicó Panorama.

¿YA NO ES PRECANDIDATO?

Bajo estas condiciones en que han sido convocadas estas elecciones, de manera atropellada por la ANC, sería una irresponsabilidad de mi parte, para hablar de mí y no de los demás, y un irrespeto a los ciudadanos que aparezca mi nombre de candidato y llamando a participar en estas condiciones. Yo no soy abstencionista y no estoy convocando a la abstención, pero no se puede convalidar un acto electoral en estas condiciones, reclamo mi derecho a votar limpiamente.

¿NO TIENE OPORTUNIDAD LA UNIDAD?

Ninguna. Aquí lo que hay es que presionar en la calle y pelear por condiciones, ya yo lo dije, rechazamos esta convocatoria y no reconocemos esta elección presidencial. No tenemos opción, qué líder tenemos, pero además, póngalo usted por delante, en estas condiciones tampoco tendría oportunidad, empezando porque el software de las máquinas ya no es de Smarthmatic, cuál es la empresa que se va a encargar de eso?.

¿PARA CUÁNDO QUERÍA LA MUD ENTONCES LAS ELECCIONES?

Nosotros dijimos en República Dominicana que no podían ser en este primer cuatrimestre que anunció la ANC, No podían ser y tenía que ser entendido, esto no es una cuestión de ‘dame un mes o dos meses más’, esto conlleva un tema legal, jurídico y constitucional grave porque a Maduro le faltan 10 meses para concluir su período y aquí habría que preguntarse: ¿en unas condiciones libres en las que Maduro pierde la elección, cómo es que Maduro va a entregar en febrero de 2019, nueve meses después? Eso no está resuelto desde el punto de vista jurídico, el otro elemento es que el presidente electo debía ir a la ANC, es inaceptable, sería traicionar el voto que le fue otorgado.

CAUSA R LLAMÓ A PRIMARIAS EN 2017 ANTE ADELANTO DE PRESIDENCIALES. ¿POR QUÉ LA MUD NO SE PREPARÓ, CINCO AÑOS DESPUÉS Y NO HAY NI CANDIDATO?

Yo señalé que la intención del Gobierno, por lo mal que estaba, era adelantar el proceso electoral y, en consecuencia, la oposición democrática tenía que ponerse unos pasos adelante eligiendo un candidato que se convirtiera en un líder, que nos permitiera fortalecer el país internamente y relanzar la Unidad, que pudiera unificar la vocería con la comunidad internacional, todo eso lo planteé y no se hizo, entonces hay algo de responsabilidad en la oposición, que siempre anda con la chispa atrasada, de repente uno corría el riesgo en esta elección pero con un candidato ya en la calle, y ahorita ni siquiera pueden hacer unas primarias, entonces hay que casarse con un candidato que de repente no levante ni un sentimiento de emoción en el pueblo.



¿QUÉ HARÁ LA OPOSICIÓN, VA O NO VA A LAS ELECCIONES? ¿QUÉ PUEDE PASAR COMO 2005 SE ABANDONÓ LA ELECCIÓN PARLAMENTARIA?

Lo peor que puede pasar es que le convalidemos la farsa a Maduro, lo ha dicho la comunidad internacional, hay que plantarse con firmeza al régimen, aquí no vale titubeo, esto es distinto a 2005 cuando eran unas elecciones parlamentarias con un Hugo Chávez que lo reconocía el mundo entero y nosotros con el título de golpista, en ese entonces. Ahora es presidencial, con una comunidad internacional que entendió que estamos en dictadura y con más de 70% de rechazo al régimen.

¿CÓMO VE A VENEZUELA DESPUÉS DEL 22 DE ABRIL?

De seguir Maduro en el poder, Venezuela estaría liquidada, sería la destrucción del país, mañana será peor que hoy, el país entraría en indigencia total, prácticamente desaparecido. Así que nos toca seguir peleando, levantando nuestra bandera democrática, defender el derecho al voto libre, enfrentar esta dictadura, lo que vamos a hacer ahorita es lo mismo que haremos dentro de dos meses, y esta posición que digo la comparte la Iglesia, los sectores empresariales, gremiales, trabajadores, la comunidad internacional, yo diría que ahora es cuando tenemos cómo organizar y relanzar la Unidad de la que tanto hablamos, sin excluir partidos y viene un deslinde para quienes se presten para esa farsa electoral.

¿CÓMO QUEDÓ LA OPOSICIÓN TRAS EL DIÁLOGO EN DOMINICANA?

Se le propinó una derrota política al régimen (…) allí hubo presiones, amenazas de todo tipo por parte (José Luis Rodríguez) Zapatero y del propio Gobierno, directas a los compañeros que allí estaban, a sus familias y los sectores opositores democráticos deben ser coherentes con eso, porque si allá no se lograron las garantías al voto, ¿cómo es que ahora vas a presentar candidato y a participar?