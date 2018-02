“De la oposición viene la propuesta del domingo, 22 de abril, para realizar las elecciones presidenciales”, aseveró el jefe de la delegación negociadora del oficialismo, Jorge Rodríguez, en el programa de José Vicente Rangel transmitido este 11 de febrero.

Precisó que esa fecha fue discutida la noche del 5 de febrero en el marco de la negociación que se llevó a cabo en República Dominicana.

El vocero del Gobierno reiteró que no se logró un acuerdo porque el diputado de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación de la MUD, Julio Borges, recibió una llamada del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, desde Bogotá que le ordenó no firmar el pacto.

“La derecha venezolana prefiere la injerencia, la violencia y la guerra entre hermanos”, sentenció.

No obstante, Borges ha señalado que no suscribieron el documento de Santo Domingo porque no contempla garantías electorales claras y precisas.

“Nosotros no recibimos órdenes ni de EEUU ni de Cuba, solo recibimos órdenes del pueblo y hasta que no tengamos un acuerdo que esté a la altura no vamos a firmar algo que haga claudicar la democracia en el país”, manifestó el parlamentario tras el anuncio de la suspensión del diálogo.

“Julio Borges es el político más cobarde que existe en Venezuela”, espetó Rodríguez, quien además acusó al dirigente de Primero Justicia de asistir en estado de embriaguez a la reunión del 6 de febrero en la que se esperaba sellar lanegociación.

Reveló que el Gobierno y la MUD sostuvieron encuentros antes y después de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente que fueron infructuosas. “El 25 de julio de 2017 estuvimos a punto de firmar un acuerdo para que participaran en la elección de la ANC, pero una llamada telefónica de un dirigente de la MUD vetó el acuerdo (…) Luego de la elección ellos nos pidieron que nos reuniéramos el 1 de agosto”, dijo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó los comicios para el 22 de abril y estableció la inscripción de los candidatos para el 25 de febrero.

NB