Osmel Sousa: Una vida entre coronas y escándalos

Osmel Sousa se ha convertido en todo un personaje por su singular personalidad.Si bien a lo largo de sus 40 años de trayectoria en la Organización Miss Venezuela, el popular zar de la belleza ha estado envuelto en un sinfín de títulos de belleza y coronas internacionales, las polémicas también lo han rodeado.

El Farandi realizó un conteo de los escándalos más grandes en los que Osmel Sousa ha estado envuelto:

El desmayo de Nuestra Belleza Latina

En el año 2013, Osmel sufrió un desmayo luego de una prueba de baile en el programa televisivo Nuestra Belleza Latina, que era transmitido por el canal Univisión. Luego, imágenes de Julián Gil cargando entre sus brazos al zar a su camerino para ser auxiliado se volvieron virales y fueron causa de un montón de burlas en las redes sociales.

Cirugías plásticas por doquier

Aunque ya era un secreto a voces, Osmel no se aguantó y confirmó que las candidatas del Miss Venezuela suelen realizarse un montón de cirugías plásticas.Entre ellas, Alicia Machado y Dayana Mendoza, quienes necesitaban un retoque en su nariz, a diferencia de María Gabriela Isler, según Sousa.

“Este no es un concurso de naturalidad, es de belleza y para ser bella se recurre a lo que sea. En todo el mundo operan a las misses, en Colombia, Brasil, en todos lados, en Venezuela también”, dice.

Fotografías desnudo

En la década de los setenta, el fotógrafo José Sigala realizó una fotografía del zar completamente desnudo, que con los años se convertiría en viral e histórica.

Tildado de racista

En 2014, un video de Osmel Sousa fue causante de un gran escándalo en el que lo tildaron de racista, debido a que en una entrevista concedida a un programa televisivo en Colombia, el zar dijo que sentía envidia al viajar a ese país porque en los certámenes de belleza ve muchas mujeres de color bien parecidas, a diferencia de las venezolanas; “pero como no lo son, no pueden entrar al concurso “.

¿Homofobia de un homosexual?

A pesar de que nunca habló abiertamente de sus preferencias sexuales, se ha especulado mucho sobre eso. Además, en una entrevista que le realizó Univisión, optó por dejar la pregunta abierta y criticar el matrimonio y la adopción entre personas del mismo sexo. “Aunque me eche el movimiento gay encima, no estoy de acuerdo con el matrimonio gay, ni con que los gays adopten niños. Yo nunca me casaría, ni nunca adoptaría niños. Si quieres ayudar a un niño das dinero, lo patrocinas completamente hasta que sea grande, pero papá y papá mmm eso no está en mi mente, ni mamá y mamá, tampoco”.

Miss Venezuela como una red de prostitución

Recientemente, Osmel fue acusado de insertar modelos en una red de prostitución, y se le vincula con el expresidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, a quien presuntamente le provee misses, según las periodistas Ibéyise Pacheco y Patricia Poleo.

Sin embargo, emitió un comunicado al respecto y aclaró que en sus “más de 40 años de trayectoria en el mundo de los certámenes de belleza, en ningún momento he incurrido en prácticas deshonestas, ni que vayan en detrimento de sus participantes”

Información de: El Farandi.