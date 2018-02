Correa abandona Ecuador tras su derrota electoral

Luego de haber impulsado una campaña en rechazo a la consulta popular, y posteriormente ser derrotado en el referéndum ocurrido el pasado domingo, el ex-presidente ecuatoriano Rafael Correa, ha decidido abandonar Ecuador con la finalidad de retornar a Bélgica, país donde reside actualmente en compañía de su esposa, Ann Malherbe.

Según publica la agencia de noticias EFE, Correa, fue despedido por varios de sus simpatizantes a las afueras del aeropuerto de Guayaquil,ciudad natal del ex-mandatario y la mas poblada de la República del Ecuador.

Ante su partida, el propio Correa, mediante su cuenta Twitter, escribió el siguiente mensaje: “Algunos querían que no me dejen salir del país, solo por su odio, porque no hay razón alguna. Otros, igual de perversos pero más inteligentes, piensan no volver a dejarme entrar. Para eso también fue la consulta”, añadió.

Debe señalarse que la partida de Correa, deja sensaciones divididas entre el pueblo ecuatoriano, ya que mientras algunos hubiesen preferido que no se marchara, otros desean que no regrese jamás.

Por otra parte, Correa expresó que sin las dificultades presentadas durante su campaña en rechazo a la consulta popular, habría ganado el pasado referéndum.

“saben que sin sus trampas, los barreríamos en las elecciones”. comento.

Cabe acotar que tras su salida de Ecuador, algunos de sus simpatizantes le han enviado mensajes de aliento, entre los que se encuentra la legisladora Marcela Aguiñaga, quien le expreso al ex-mandatario que siempre sera bienvenido a su país.

