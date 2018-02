Paula Oliveira: Primera transgénero que mostrará “la cola” en el Miss BumBum 2018 (+Fotos)

Con el fin de cumplir sus sueños y eliminar los prejuicios que existen en su país natal, Brasil, respecto a las personas trans, la joven Paula Oliveira, de 27 años, lo “dará todo” para convertirse en la primera mujer transexual en llevarse el título de la “mejor cola” en el concurso Miss BumBum 2018.

La vida de Oliveria, que nació bajo el nombre de Vinicuis, no ha sido fácil. Según reseñó el portal web Infobae, la rubia oriunda de Porto Alegra tuvo que someterse a una terapia psicológica dos años antes de la cirugía de reasignación de sexo, debido a lo fuerte que resultaría tanto para ella, como para sus familiares, convertirse en “otra persona”.

Sin embargo, una persona en particular se encargó de facilitarle las cosas, entre esas el cambio de identidad. Según afirmó en una oportunidad, fue su padre quien la ayudó en el duro proceso que desaparecería de por vida los rastros masculinos, “si no fuera por él, yo no sería hoy una trans operada“.

Siendo todavía Vinicius, Oliveira intentó entrar al controversial certamen de belleza, pero no fue sino hasta este año cuando por fin tuvo la oportunidad de estar junto a otras mujeres representando al estado Amazonas.

“Brasil todavía tiene que lidiar con el transexualismo. Cuando salgo a la calle todavía la gente me mira y hace comentarios, pero eso no me afecta, estoy orgullosa de lo que soy“, indicó, respecto a sus intenciones.