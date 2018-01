Rafael Poleo: Jaime Bayle necesitaba montar un escándalo porque “su rating está en el suelo” (+Tuit)

Luego de la acalorada discusión que sostuvieran en televisión los periodistas Jaime Bayly y Rafael Poleo, el editor del diario El Nuevo País sigue pronunciándose ante este hecho.

Mediante su cuenta en Twitter Poleo aseguró que amigos comunes de él le explicaron que Bayly necesitaba montar un escándalo porque “su rating está en el suelo”. “Otros, que se le van los tapones cuando no esta medicado. Yo digo que esta en la nomina”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

“Estuvo infortunado Bayly en la trampa que me tendió esta noche en su programa. Tuvo que suspender el programa cuando no le funcionó el factor sorpresa. Porque me sorprendió, confieso que me insultara cuando minutos antes me había abrumado con sus elogios”, añadió.

El reconocido periodista peruano Jaime Bayly expulsó este lunes a Poleo en medio de su programa luego que el entrevistado dijera que el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, era un hombre culto.

