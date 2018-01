Conoce los nominados a los Grammy 2018

La Academia de la música realizará su edición 60 desde el Madison Square Garden de Nueva York (EE UU) este domingo 28 de enero para premiar a lo mejor de la industria. Los jueces medirán lo publicado por los artistas entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017, por eso Taylor Swift no aparece incluida entre las grandes protagonistas de esta edición.

La señal de cable TNT transmitirá el espectáculo para Latinoamérica.

Los Grammy tienen un total de 84 categorías, incluyendo una larga lista de artistas, pero en el show se entregan las categorías más populares. Este es el tercer año que Jay Z es el máximo nominado (ya ocurrió en 2003 y 2013) y le toma el testigo a su pareja Beyoncé. El segundo con más nominaciones es Kendrick Lamar con siete y Bruno Mars con seis. “Me inspiran los nominados de este año y el increíble talento que cada uno posee”, dijo el presidente y CEO de Recording Academy, Neil Portnow.

A continuación, los nominados en las principales categorías:

Canción del año

“Despacito”, de Luis Fonsi

“4:44” de Jay Z

“Issues” de Julia Michaels

“1-800-273-8255” de Logic

“That’s What I Like” de Bruno Mars

Grabación del año

“Redbone” de Childish Gambino

“Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee junto a Justin Bieber

“The Story of O.J.” de Jay Z

“HUMBLE” de Kendrick Lamar

“24K Magic” de Bruno Mars

Álbum del año

“Awaken, My Love!” de Childish Gambino

“4:44” de Jay Z

“DAMN” de Kendrick Lamar

“Melodrama” de Lorde

“24K Magic” de Bruno Mars

Mejor Performance de pop

“Love So Soft” de Kelly Clarkson

“Praying” de Kesha

“Million Reasons” de Lady Gaga

“What About Us” de P!nk

“Shape of You” de Ed Sheeran

Mejor performance en dúo o grupo de pop

“Something Just Like This” de The Chainsmokers & Coldplay

“Despacito” de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber

“Thunder” de Imagine Dragons

“Feel It Still” de Portugal. The Man

“Stay” de Zedd y Alessia Cara

Mejor álbum de música alternativa

“Everything Now”, Arcade Fire

“Humanz”, Gorillaz

“American Dream”, LCD Soundsystem

“Pure Comedy”, Father John Misty

“Sleep Well Beast”, The National

Mejor performance de rock

“You Want it Darker” de Leonard Cohen

“The Promise” de Chris Cornell

“Run” de Foo Fighters

“No Good” de Kaleo

“Go To War” de Nothing More

Mejor interpretación pop solista

“Love So Soft”, Kelly Clarkson

“Praying”, Kesha

“Million Reasons”, Lady Gaga“What About Us”, Pink

“Shape of You”, Ed Sheeran

Mejor álbum pop vocal tradicional

“Nobody But Me (Deluxe Version)”, Michael Buble

“Triplicate”, Bob Dylan

“In Full Swing”, Seth MacFarlane

“Wonderland”, Sarah McLachlan

“Tony Bennett Celebrates 90”, varios artistas.

Mejor álbum latino de pop

“Lo único constante” de Alex Cuba

“Mis planes son amarte” de Juanes

“Amar y vivir en vivo desde la ciudad de México” de La Santa Cecilia

“Musas” de Natalia Lafourcade y Los Macorinos

“El dorado” de Shakira

Mejor disco latino de rock o música alternativa o urbana

“Ayo” de Bomba Estéreo

“Pa’Fuera”

“Salvavidas De Hielo” de Jorge Drexler

“El Paradise” de Los Amigos Invisibles

“Residente” de Residente

Mejor artista nuevo

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

