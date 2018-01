Esta fue la pelea de Maripili Hernández y Roberto Messuti por Twitter

Maripili Hernández, periodista y exministra de la Juventud en el Gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez, y el constituyente y presidente de la Casa del Artista, Roberto Messuti, protagonizaron una “discusión” en Twitter, donde este señaló que Hernández parece una aliada de la traición.

“Usted insinúa que nuestro gobierno liderado por el presidente Nicolás Maduro, sólo tiene por respuesta excusas, da usted a entender que los culpables del desastre económico no son los apátridas traidores de la dirigencia opositora, parece usted aliada de la traición”, escribió Messuti en su cuenta en Twitter.

La periodista no se quedó atrás y contestó el ataque. “Estimado Roberto Messuti, confieso mi sorpresa por tus twitts, ya que pones en mi boca cosas que no he dicho. En la entrevista con @dparavis hablamos sobre las decisiones que deben tomar el Gobierno para resolver los problemas económicos, no mencionamos las causas”, dijo.

“Sorprende que, por hacer mi trabajo, el cual es hacer preguntas, me acuses de traidora. Una extraña concepción de la libertad de expresión, especialmente viniendo de un artista, extraño concepto de la indispensable autocrítica, viniendo de un revolucionario”, añadió.

A lo que el actor respondió que: “Con el respeto y afecto que siento por usted como compañera revolucionaria siento que su conducta es más parecida a la de los que conspiran en contra del pueblo, seamos coherentes con la historia y develemos la verdad que no es otra que el gran saboteo que nos tienen”.

Con información de: Sumarium