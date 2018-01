Presidente Maduro confirma la captura de “cómplices” de Óscar Pérez

El presidente Nicolás Maduro informó hoy que en las “últimas 48 horas” han sido capturados varios cómplices de la banda desmantelada de Óscar Pérez.

Apuntó las detenciones de “un grupo importante de los cómplices de estos terroristas” ocurrieron entre el lunes y este martes; y aseguró que “en las próximas horas” realizarán nuevas capturas.

“Hemos desmantelado en las últimas 48 horas las reminiscencias del grupo abatido el 15 de enero, hemos ido descubriendo mucha evidencia que estaba en poder de los terroristas”, dijo Maduro al tiempo que advirtió que ante cualquier foco de violencia su gobierno responderá.

“No me tiembla el pulso, quien venga por el camino de la violencia, tendrá la respuesta de la Constitución, no me importa lo que digan en Bogotá, Madrid o Washington, me importa la paz del país”, recalcó.

Información de: Sumarium.