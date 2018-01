¡Fantásticos! Rojinegro está en la final de la copa Bicentenaria

Mostrando un excelente juego individual y colectivo, el Deportivo Lara venció con marcador de 2-0 a Mineros de Guayana y así conseguir su pase a la final de la Copa Bicentenaria en su novena edición que se realiza en la ciudad de Barinas, en dicho encuentro los goles fueron marcados por Ricardo Andreutti y Ely Valderrey.

En un partido donde los de lo Leo González dominaron el encuentro de principio a fin mostrando un gran despliegue ofensivo y también defensivo desde los primeros minutos fruto de eso fue que a tanto solo seis minuto del compromiso el Depor ya comenzaría a ganar el encuentro con un gol de Ricardo Andreutti, la misma se produjo gracias a con un potente remate dentro del área el cual dejaría sin efecto al guardameta minerista.

Con el transcurrir de los minutos Lara ganaría en confianza y muestra de ellos por poco caería el segundo, al 11´ Jesús “Patoncito” González dispararía de pierda derecha para así poner a prueba los reflejos del golero negriazul. El equipo rival también tendría la suya, el jugador Charlis Ortíz probaría de media distancia pero su remate el se iría por un lado de arco crepuscular.

Al 27´, los de ciudad Guayana gozaron de una de la más clara en el juego. Argenis Gómez cruza el balón a Yaimil Medina quien chutaría con potencia al arco pero su tiro se irá desviado. El reloj corría y Lara busca el gol que le diera más tranquila en la pizarra y, su a vez; reflejar el buen fútbol que estaba practicando. Minuto 44´, centro por la banda izquierda de Daniel Carrillo y, en la 16 con 50 el atacante Ely Valderrey probaría pero nuevamente el golero le diría que no al despejar su tiro y enviar la pelota al tiro de esquina.

Ya culminado la primera parte del compromiso llegaría el 2-0 final. El guardavalla negriazul fallaría en la salida, acción que aprovecharía Ely Valderrey para anotar su tanto y así sellar la clasificación a la final de la Copa Bicentenaria.

Ahora el rojinegro tendrá que esperar por el ganador que saldrá de la llave entre Zamora FC y Monagas SC, para así disputar el compromiso de la final que se estará jugando a las 07:00 de la noche de mañana sábado en el Agustín Tovar “La Carolina” de Barinas.

El Deportivo Lara realizó la exitosa operación de la venta del jugador rojinegro José Caraballo al histórico club chileno Huachipato FC, elenco que hace vida en la primera división del fútbol sureño, dicha información fue dada a conocer por el vicepresidente Ing. Silvio Ochoa a toda Venezuela la noche de ayer jueves en la gala de la presentación de Liga FutVe.

El oriundo de Carúpano, estado Sucre; fue uno de los jugadores más importantes en la plantilla del entrenador Leo González en el último semestre del Deportivo Lara. Su estilo de juego desequilibrante, sus destrezas técnicas y su compromiso para luchar cada pelota le dieron la oportunidad de convertirse en campeón del Torneo Clausura y dejar su huella en las redes rivales en seis ocasiones.

El jueves por la tarde, ese rendimiento le dio la oportunidad al sucrense de convertirse en el nuevo jugador de Huachipato de Chile, club con el que contará con los servicios del habilidoso jugador. Tras confirmarse su venta, Caraballo agradeció al Deportivo Lara por toda la oportunidad que tuvo para dar este nuevo salto al extranjero. “Tuve un buen semestre, salimos campeones y me voy tranquilo porque lo di todo con el Deportivo Lara. Fue una decisión que tomé con mucha calma porque en un principio dije que si me salía una oferta buena lo pensaría muy bien y así fue. Voy a un club responsable, grande en lo futbolístico, le agradezco mucho al Deportivo Lara porque siempre me dio la oportunidad de jugar y disfrutar este hermoso deporte”, señaló Caraballo en Barinas, donde se encontraba haciendo pretemporada con el grupo rojinegro hasta la confirmación de su traspaso. “Fueron cosas que tuve que pensar muy bien, quedarme para la Libertadores era mi meta si no salía una oferta de buena envergadura pero es una buena propuesta, no hay que desaprovecharla y creo que tomé una buena decisión”, comentó el nativo de Carúpano.

Este es el segundo paso de Caraballo en el fútbol extranjero. En julio de 2016, el dorsal 23 prestó sus servicios al Atlante FC de la Liga de Ascenso en México. Allí, no tuvo la oportunidad de marcar goles en 240 minutos. Por lo tanto, esta segunda etapa fuera de Venezuela se afronta como una revancha. “La meta del año pasado cuando regresé era tener un buen semestre y salir en este mercado; así fue, se me dio y le agradezco mucho al Deportivo Lara por todas las cosas que me brindó, en cada partido me esforcé y sudé la camiseta como debe ser”, indicó el mediocampista de corte ofensivo.

Previamente a la llegada de Caraballo, Yefferson Soteldo y Rómulo Otero dejaron en alto la estampa de los jugadores criollos en Huachipato. Esa es una motivación extra para el sucrense, quien ya reconoce tener objetivos especiales con el cuadro acerero. “Los compañeros venezolanos que pasaron por el equipo dejaron una buena huella, esa es mi responsabilidad ahorita, quiero hacer y mejorar todo lo que hicieron ellos”, culminó.

Por su parte, el Abg. David Quintanilla; Gerente General de la institución larense, habló acerca de tan hecho que eleva aún más el buen trabajo que viene haciendo el rojinegro en los últimos años. “Nos alegra mucho que un jugador como José Caraballo pueda continuar su carrera en un gran equipo como Huachipato, entendemos que es una baja sensible para el equipo pero es una oportunidad de oro para un jugador que puede seguir creciendo cada día más, le deseamos la mejor de las suertes en este nuevo reto y le agradecemos haber vestido nuestra camiseta más de 100 partidos”, mencionó Quintanilla.

Con antecedentes exitosos de proyectar jugadores al exterior, el Deportivo Lara se ha caracterizado en ser un club que siempre ha buscado lo mejor para sus futbolistas y en acompañarles en su crecimiento profesional en cada uno de los destinos que han sido enviados fuera de nuestras fronteras, consultado sobre tan importante logro institucionalmente, el Gerente General, dijo lo siguiente: “Es importante porque el club se ha convertido en los últimos años en una institución con la que se puede trabajar para que los jugadores salgan al exterior, nosotros como equipo seguiremos apoyando y brindándoles todo lo que esté a nuestro alcance a cada jugador para que sea así otro venezolano que represente futbolísticamente a nuestro país”, finalizó.

Información de: Deportivo Lara.