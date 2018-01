La casa del protagonista de esta historia se encuentra a 4,5 kilómetros de su colegio. Para ir a clase, este el niño tiene que caminar durante más de una hora.

Este lunes un alumno del tercer grado de una escuela de primaria de la ciudad-prefectura china de Zhaotong, en la provincia de Yunnan, sorprendió a sus compañeros de clase al presentarse en un aula vestido de forma desaliñada y con el pelo y las cejas totalmente congeladas.

Su profesor tomó una foto del alumno y luego se la envió al director del centro. La imagen del niño con el pelo ‘blanco’ de hielo y sus compañeros riéndose se ha hecho viral en Internet y ha conmovido a los usuarios de redes sociales.

A picture of a young boy with his hair frozen went viral and attracted thousands of people’s attention. He walked over one hour, 4.5 kilometers, in minus 9 degree temperature to reach his school. pic.twitter.com/8ouQOUxNkk

