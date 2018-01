Lara le dice !Jaque Mate! a Merida

Este jueves, el maestro Óscar Zavarce, se alzó con el trofeo de campeón en el Torneo Nacional de Máxima en Ajedrez realizado en el Estado Mérida, obteniendo de esta manera su pase directo a la Olimpiada Mundial de Ajedrez 2018 que se efectuará en septiembre en la ciudad de Batumi, Georgia.

Cabe destacar que desde pequeño, Zavarce ha dejado nombre del estado Lara muy en alto debido a que ha participado en importantes torneos del deporte ciencia, siendo ejemplo para muchos niños y jóvenes que hoy comienzan a practicar esta disciplina.

Luego de su triunfo, Óscar Zavarce declaró: “¡Estoy muy contento! Es un torneo en el que podido participar en muchas ocasiones de manera consecutiva, logrando obtener máximo el segundo lugar y por fin ganarlo es una gran satisfacción”.

Posteriormente, de cara a la Olimpiada Mundial expresó, “Pronto comenzaré con la preparación para este evento, necesito jugar torneos fuertes en otros países para desenvolverme mejor. Me preparé de la mejor forma para representar muy bien al estado Lara y al país”.

Debe señalarse que anteriormente, Surinam, Caracas y Valencia vieron jugar recientemente a este ajedrecista, donde no logró conseguir sus mejores movimientos. Debido a esto, Zavarce expresó: “Estos torneos me pasaron factura pues el cansancio me venció, me sentía mal con mi juego pero ahora ganar este torneo me ha devuelto la confianza”.

Para finalizar, ante este triunfo, el presidente de la Fundación para el Deporte del estado Lara (Fundela), Ely Saúl Sequera, comentó: “Para mí es un orgullo formar parte de la familia del ajedrez, felicito a Óscar Zavarce un gran ajedrecista que por su constancia se merece los mejores éxitos, cuente con el apoyo de Fundela para la Olimpiada Mundial de Ajedrez”.

