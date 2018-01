“Buenos días. Ya escucharon que no hay sistema. No les puedo decir que se vayan porque no depende de mí, pero tenemos que esperar que desde Caracas nos digan si van a reprogramar la cita”.

Así funcionarios del Saime Jacinto Lara, ubicado en la avenida Lara de Barquisimeto, la mañana de este miércoles, notificaban a las decenas de personas que amanecieron en las adyacencias de la institución con cita de pasaporte, que no iban a ser atendidas y que el sacrificio hecho para estar allí fue en vano.

Así lo vio el equipo reporteril del diario EL IMPULSO, aproximadamente a las 9:00 a.m.; un hombre uniformado daba la mala noticia y aconsejaba a los presentes que fueran a depositar en el banco para “aprovechar el tiempo” en caso de que llegara el sistema.

No obstante, no todo se desa-rrolló de esta manera; puesto que, a eso de las 7:00 a.m., cuando anunciaron por primera vez la caída del sistema, ciudadanos que esperaban tramitar la cédula de identidad cerraron la avenida Lara con bolsas de basura durante aproximadamente una hora.

La protesta hizo que, posteriormente, se presentaran unos 10 funcionarios de la Guardia Nacional que se pararon en la entrada del Saime.

El número de personas que esperaba sacar un documento de identidad era mayor de lo normal.

Sin organización alguna, los trabajadores del Saime atendieron únicamente a quienes iban a retirar la prórroga del pasaporte (trámite manual).

“Yo llegué a las 6:00 a.m., pero aquí la gente está desde anoche. Lo complicado aquí en Jacinto Lara es que haya sistema, siempre es lo mismo”, declaró Beatriz Colmenárez.

“La gente tiene días llegando para sacar cédula y no lo logran. Tienen tanto atraso y el sistema ha reprogramado tantas citas que esto colapsa de gente en días como hoy (ayer)”, expuso la señora Kariuska Pérez.

Una funcionaria del Saime que no quiso identificarse confesó que estaban sin sistema desde el día anterior y que esta problemática se presenta constantemente en Jacinto Lara.

A su vez, explicó que lo mismo no sucede con la sede de El Ujano porque “es otro servidor”.

“Yo pensé que lo de la cita era más difícil. Ingresé un viernes a la página y ya el lunes me enviaron un mensaje con la cita (…) Lo que es difícil es ingresar al sistema, hay que meterse en la página de madrugada”, manifestó Vivian Cestra.

