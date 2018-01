Oprah Winfrey podría postularse a la presidencia de Estados Unidos

Unas horas después de que Oprah Winfrey brindara en los Globos de Oro su inigualable discurso sobre racismo y acoso sexual, dos de sus amigos cercanos han dicho bajo condición de anonimato que la reportera está “pensando firmemente” en postularse como candidata a la presidencia de Estados Unidos, según CNN.

Según estas dos personas cercanas a la presentadora, muchos conocidos le han pedido durante meses que se postule como candidata.

Su discurso contra la xenofobia y el machismo fue tan emotivo y aguerrido que algunos, mientras se celebraba la ceremonia, se apresuraron a postular a Winfrey para la próxima elección presidencial a la vez que en las redes sociales se lanzaba la campaña #Oprah2020.

En las últimas elecciones a presidir la Casa Blanca, la célebre periodista apoyó a Hillary Clinton. Además, tras la victoria de Donald Trump y no cerró la puerta a postularse como presidente. Cuando le preguntaron si había pensado alguna vez en esta posibilidad, Winfrey admitió no tener la experiencia y los conocimientos necesarios, pero dijo que podría replanteárselo: “Siempre pensé que, bueno, no tengo la experiencia necesaria, no conozco lo suficiente, ahora pienso: ‘oh…”.

Winfrey, que nació en 1954 en Kosciusko —un municipio de Misisipi (EE UU)—, fue esta madrugada la primera mujer negra que recibía un reconocimiento honorífico concedido por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Información de: El Farandi