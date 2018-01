Bella Thorne habló sobre sus abusos sexuales en el pasado mientras expresaba su apoyo a la campaña de recaudación de fondos Time’s Up, una campaña antisexual.

La ex estrella de 20 años de la serie de Disney Channel, Shake It Up había twitteado el mes pasado una respuesta al comentario de una persona y confirmó que fue abusada cuando era niña, señalando que Disney no tuvo nada que ver con eso.

El domingo, ella escribió en Instagram, “Fui abusada sexualmente desde el día en que puedo recordar hasta los 14 años… cuando finalmente tuve el coraje de cerrar la puerta por la noche y sentarme allí. Toda la noche. Esperando que alguien vuelva a tomar ventaja de mi vida”.

“Una y otra vez esperé a que se detuviera y finalmente lo hizo”, dijo. “Pero algunos de nosotros no somos tan afortunados de salir vivos. Por favor, hoy defiende a cada alma maltratada. #timesup”.

Thorne hizo sus comentarios horas antes de que docenas de estrellas lucieran vestidas de negro la #AlfombraRojaE! en los Globos de Oro 2018 para mostrar su apoyo a la campaña de recaudación de fondos Time’s Up para combatir la mala conducta sexual, que se lanzó en medio de acusaciones de acoso sexual y acoso contra el productor Harvey Weinstein y una creciente lista de otros hombres poderosos dentro y fuera de Hollywood.

Thorne no asistió a los Globos de Oro pero ella y muchas otras estrellas han promovido el movimiento Time’s Up en las redes sociales antes de la ceremonia.

La campaña es una recaudación de fondos para el Fondo de Defensa Legal, una organización de caridad que ayuda a las víctimas de mala conducta sexual a encontrar representación legal.

