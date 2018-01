Arrancó la carrera opositora: Claudio Fermín se lanza como opción presidencial

El sociólogo y dirigente político, Claudio Fermín, hizo pública, este lunes, su aspiración a la presidencia de Venezuela.

“Yo he tomado una decisión, que no es la decisión del Ermitaño que me la voy a guardar en un salón oscuro. Es una decisión para ponerla a consideración del país. He decidido presentar mi nombre a la candidatura presidencial”, escribió en un mensaje que divulgó través de su Twitter.

Lanzó su propuesta junto a un llamado a la oposición para definir en unidad al contrincante del Gobierno: “La única perspectiva con los pies sobre la tierra para lograr el cambio es el voto y si algo es pertinente y urgente es escoger un candidato presidencial y ha de ser un candidato unitario“.