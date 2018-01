Cada año, son muchos los feligreses que se acercan al pequeño pueblo de Santa Rosa con la intención de visitar el templo en el cual reside la sagrada imagen de la Divina Pastora; algunos acuden por primera vez a visitar a la imagen; otros lo hacen por tradición y por ultimo están aquellos que vienen con la intención de pagar alguna promesa ofrecida a la virgen.

En este sentido, son varias las historias de milagros que rondan en torno a la sagrada imagen de la Divina Pastora, quien mediante la intercesión ante su hijo Jesús, hace posible los denominados “milagros”; por esto, el equipo de Noticias Barquisimeto te muestra algunas de estas historias.

Oscar Arenas por ejemplo, comenta que en una oportunidad estuvo a punto de morir debido a que su vehículo sufrió una falla mecánica mientras decencia por una pendiente.

“Eran aproximadamente la una de la tarde y yo me dirijo hacia Cabudare, voy por la pendiente por la intercomunal, y noto que el carro va sin frenos, en este momento, veo un camión que me deja muy poco espacio para pasar; en ese momento grité Divina Pastora, ¡salvame!, pensé que no, pero al final logré pasar; cuando llego al puente, me persino y digo: ya Divina Pastora me salvaste; eso lo considero yo un milagro”

El señor Arenas, también comenta que siempre que puede visita a la virgen en su templo; ademas se dedica a la elaboración de imágenes en diferentes materiales como laja, piedra o madera, las cuales vende a quienes se acercan al pueblo; no obstante comenta que esto no lo hace tanto por la intención de venderla sino como muestra de agradecimiento a la sagrada imagen.

“Cuando yo estoy trabajando en una imagen de la Divina Pastora, para mi no existe el mundo” comenta.

Por ultimo, Arenas agrega que debido a salud, actualmente no puede acompañar a la virgen en su recorrido hacia la catedral de Barquisimeto; sin embargo, expresa que cuando esta regresa a su templo, él en compañía de otros habitantes del pueblo, reciben a la imagen con gran furor y felicidad.

“Es como recibir a alguien que ha estado lejos durante mucho tiempo, la felicidad no se aguanta” expresa.

Luis Alfonso Godoy

Noticias Barquisimeto