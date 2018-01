Luego que el 1ero de enero, un grupo aproximado a 100 personas amanecieran invadiendo la propiedad privada en los apartamentos de la Plaza Mayor frente al Centro Comercial Sambil, ubicados al este de Barquisimeto. Sandra Bastidas representante de la Asociación Civil “Quiero Mi Inmueble”, una organización sin fines de lucro que lucha por recuperar espacios perdidos en estas construcciones, junto a los dueños de estos recintos declararon para Noticias Barquisimeto que se encuentran más atentos que nunca y se reactivaron con mas fuerza para recuperar sus espacios.

Quiero Mi Inmueble esta organizada desde hace dos años, justamente para exigir la entrega de los inmuebles que se encuentran en los apartamentos de Plaza Mayor, Torre Iberica, Paseo la Castellana y una torre que no se ha construido pero lleva el nombre de DirecTV.

Esta Asociación lleva este tiempo adelantando acciones y gestiones ante las instancias correspondientes tanto estatales como municipales para llegar a acuerdos sobre los espacios. ”Nos hemos reunidos con la empresa constructora para llegar algunos acuerdos, sin embargo no se ha conseguido respuestas claras de nuestras propiedades” explicaba La representante de la Asociación.

La empresa Hispania ofreció para el año 2007 este proyecto, y quienes decidieron apostar a ellos aún siguen esperando que este se cumpla ”Tenemos 10 años esperando de recibir nuestras propiedades y nada” alego sandra.

”Algunas edificaciones están a medias, unas no están ni construidas y Plaza Mayor que tiene un 90% construida, hemos tenido inconveniente para recibirla, lo que alega el grupo Hispania es que Coporelec no les suministra el servicio eléctrico” Expone Bastidas, sin embargo la Asociación tiene entendido de que no es responsabilidad de Coporelec que no se haya entregado los inmuebles.

Sandra, denunciaba que ahora se encuentran en una situación mucho más complejas, por el grupo de invasores que llegaron a instalarse sin ningún permiso en la propiedad privada ”Esto significa que esta en riesgo nuestros propiedades” dijo.

Esta situación afecta a mas de 400 familias dueñas de los inmuebles, pero a pesar de los problemas los propietarios se encuentran en asambleas permanentes junto a los cuerpos de seguridad para resguardar las instalaciones y poder llegar a alguna respuesta oportuna entre estos conflictos.

En cuanto a la invasión ocurrida el pasado lunes 1ero de enero, dentro de las instalaciones las personas hicieron una especie de ubicación con el grupo de invasores, ”Escribieron en las puertas los nombres y apellidos de las personas como si cada quien hubiese elegido que apartamento les tocará donde vivir, este grupo esta organizado” dijo uno de los directores de Quiero mi Inmueble.

Este grupo de personas al entrar hicieron daños a todo los apartamentos, ”Se robaron articulos dentro de los apartamentos, como dañaron puertas, defecaron entre otras atrosidades”, denunciaba el director.

Por los momentos no saben de quien es la obligación de la entrega de las propiedades ya que ni Corpoelec, ni gurpo Hispania quiere asumir la responsabilidad correspondiente, pero piden a todas las autoridades sobre todo a la constructora que aceleren la entrega para poder habitar sus propiedades antes que sean de nuevo invadidas.

Noticias Barquisimeto

María Alexandra Jimenez