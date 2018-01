“Popper”: Todo lo que usted debe saber sobre esta peligrosa nueva droga

¿Quién hubiera pensado que una botellita de vidrio pudiera causar tanto daño? Originalmente desarrolladas para ayudar a las personas con enfermedades cardíacas graves, estas drogas peligrosas todavía se venden por todo EE UU y son algo que no puede faltar en los ambientes gays.

GayMafiaWatch informa sobre uno de los escándalos de salud sexual más grandes y polémicos que surgieron a principios de la década de 1980, cuando saunas gay, casas de baños y clubes de sexo en California dejaron de vender poppers en respuesta a las preocupaciones de salud pública en el momento álgido de la primera crisis del SIDA.

En ese momento se habían realizado muy pocas investigaciones sobre las causas y los efectos del VIH / SIDA. Científicos y personalidades de la comunidad gay coincidieron en una cosa: los poppers estaban de alguna manera relacionados con un aumento en las relaciones sexuales sin protección entre hombres homosexuales e inevitablemente con el VIH.

Existen docenas de estudios confiables que sugieren con claridad que la inhalación directa de poppers puede predisponer al usuario a desarrollar enfermedades relacionadas con el SIDA, incluidos muchos tipos de cáncer en los cuales los homosexuales en particular tienden a ser víctimas, como el sarcoma de Kaposi. Eche un vistazo a esta lista exhaustiva de investigaciones publicadas en The Lancet, el Journal of Toxicology-Clinical Toxicology, el British Medical Journal y el American Journal of Medicine, por citar sólo algunas.

En 1990, entró en vigor la Ley contra el Abuso de Drogas, que prohíbe efectivamente la venta minorista comercial de poppers en todos los Estados Unidos y, en 1996, la Ley de Medicamentos dictaminó que los minoristas que venden poppers podrían ser procesados en el Reino Unido.

Después de eludir la justicia durante muchos años abusando de un vacío legal que permitió a los poppers venderse legalmente al público, siempre que se comercialicen como “Odorizadores de habitación” o “Aromas” el 24 de agosto de 2008, la formulación más comúnmente vendida de estos maloliente producto, una droga de glamour gay que induce euforia, (Isobutyl-Nitrate) finalmente se volvió ilegal.

El gobierno asumió que el país finalmente estaría libre del flagelo de los poppers de una vez por todas, pero se equivocaba. Los fabricantes ya iban un paso por delante y simplemente eludieron la jugada alterando la fórmula utilizada, de Nitrato de Isobutilo a Nitrato de Isopropilo. Muchos ya habían preparado la retirada y la sustitución de las marcas existentes por alternativas completamente legales que son igual de potentes, igual de rentables e igual de peligrosas.

“El 50% de los hombres gay admitieron usar poppers en los últimos 12 meses”

Terrance Higgins Trust Encuesta de Hombres Gay 2008

¿Cáncer en una botella?

Es bien sabido que muchos hombres gay usan poppers para relajarse mientras practican sexo anal, especialmente si es la primera vez. Los hombres gay más jóvenes o los que empiezan a salir son por lo tanto mucho más propensos a utilizar poppers, no solo por los efectos agradables y relajantes que hacen que el sexo anal sea más cómodo sino también para calmar el miedo y la ansiedad asociados con sus primeros encuentros sexuales homosexuales.

A diferencia del alcohol y los cigarrillos, la naturaleza discreta y no regulada y la comodidad que ofrecen las tiendas de sexo, saunas y servicios de pedidos por Internet, aseguran que cualquier prohibición de edad en la venta de poppers a clientes menores de edad sea difícil de cumplir.

El VIH tiene su tasa más alta, especialmente entre la generación actual de jóvenes gays en nuestras grandes ciudades, muchos de los cuales no recibieron educación adecuada sobre salud sexual en la escuela debido a la Sección 28 de la ley del gobierno local que prohibió la “promoción de homosexualidad”, estamos permitiendo que nuestros jóvenes se zambullan de cabeza en un campo minado de riesgos, sin ser conscientes de las consecuencias.

A pesar de la enorme cantidad de recursos públicos destinados a mensajes de sexo seguro, que se dirigen a los usuarios de Crystal-Meth, consumidores compulsivos y participantes en otros comportamientos sexuales de alto riesgo más conocidos, la investigación alarmante llevada a cabo por el Medical Research Council y Terrance Higgins Trust declaró que los poppers parecen ser “el único medicamento asociado con un mayor riesgo de contraer el VIH” y concluyó que “si se inhalan poppers hay un mayor riesgo de transmisión del VIH si se tienen relaciones sexuales sin protección”.

En 2007, Terrance Higgins Trust también dio a conocer los hallazgos de un importante estudio que descubrió que el 80% de los hombres VIH positivos usaban poppers en comparación con el 58% en los que permanecían negativos. La conexión entre VIH y poppers es indiscutible.

“Los estudios en humanos y en animales indican que el uso de poppers suprime significativamente el sistema inmune”. Estudio Toxicológico-Clínico de EE. UU.

¿Sabor del mes?

Las revistas gay más populares, especialmente las gratuitas, tienen numerosos anuncios promocionando poppers, como mínimo de tres marcas o tiendas. Ninguno de estos anuncios indica la finalidad de su uso, qué peligros entrañan ni cuál es su contenido. La actual campaña de publicidad de la marca relanzada de Isopropyl Nitrates de Clone Zone está cubierta de consignas como “para tu estilo de vida”, “aroma extra fuerte” y “nueva sensación”.

Una gran discoteca gay en Manchester incluso ha nombrado una noche de club en honor a una popular marca de poppers y usó con todo el descaro la imagen audaz de las botellitas de popper en sus folletos de publicidad y anuncios de revistas. También venden los poppers detrás de la barra. OutNorthWest expone con regularidad publicidad importante de poppers.

En su especial con motivo del Orgullo Gay de septiembre de 2008, programado para coincidir con la prohibición completa de la venta de Isobutyl-Nitrate en toda Europa, Clone Zone sacó un anuncio completo de media página dedicado a promocionar su nueva marca de poppers “Xtreme Xtra Strong”. Justo debajo, en la misma página, hay un anuncio para los hombres homosexuales y bisexuales de Cheshire, solo “Sauna Sauna”, que también vende poppers.

A pesar de incluir un breve párrafo contenido en un anuncio no relacionado de Terrance Higgins Trust en la página 46 que brinda una breve descripción de los riesgos asociados con poppers en las 87 páginas de OutNorthWest, doce de estas páginas promueven puntos de venta de poppers directos al público. A pesar de la inmensa oportunidad de hacerlo en esta publicación gratuita, brillante y popular que afirma tener un número de lectores de más de 60,000 personas – sus editores, la Lesbian and Gay Foundation (antes Healthy Gay Manchester) no mencionan las noticias o las razones detrás del prohibición del Nitrato de Isobutilo.

A la vista de las evidencias y del hecho que su misión principal es mejorar la salud y el bienestar de la comunidad gay, seguramente deberían preocuparse más por el costo para nuestra salud que de los ingresos de sus anunciantes. Al menos podemos decir que las prioridades de esta organización financiada por el NHS van en dirección contraria con sus fines.

Bueno para tu noche afuera? Pero, ¿qué tan bueno es para tu salud? Parte del anuncio anterior fue impreso en la edición de septiembre de OutNorthWest, la publicación oficial de la Lesbian and Gay Foundation, una organización benéfica creada para promover la salud sexual dentro de la comunidad gay del noroeste. La revista obtiene la mayor parte de sus ingresos de la publicidad.

La revista está disponible en bibliotecas, colegios, universidades, consultorios médicos, clínicas GUM, clubes y bares donde se venden y poppers GayMafiaWatch ha tenido informes de la revista incluyendo los anuncios en varias Escuelas de Manchester.

La organización benéfica también recibe fondos de los fideicomisos locales de Atención Primaria de Salud para desarrollar iniciativas de promoción de salud para hombres homosexuales, al tiempo que proporciona una plataforma para la publicidad dudosa de marcas de poppers que causan cáncer. ¿Es este un caso de dobles estándares o malas prácticas éticas? Al aceptar dicha publicidad y colocarla directamente junto a los anuncios de servicios sexuales, Lesbian and Gay Foundation y Manchester NHS apoyan directamente el uso de poppers en el contexto del sexo de riesgo.

¿Pura venta?

Un riesgo adicional para la salud también se incrementa a través del uso compartido de poppers con medicamentos como Viagra (¡potenciadores!). Como ambas drogas causan la disminución de la presión arterial, usarlas juntas, especialmente si alguien ya tiene una afección cardíaca, ha resultado fatal.

Un efecto secundario inevitable del uso de poppers que se produce casi inmediatamente después del subidón es la incapacidad de mantener una erección, bastante mala noticia cuando va a echar un polvo – situación en la que es posible que se encuentre la mayoría de la gente que usa poppers! Para contrarrestar este lado incómodo, muchos jóvenes toman los dos, sin darse cuenta, o sin preocuparse por los riesgos.

Por si todo esto no fuera bastante preocupante muchas saunas y servicios de pedidos por correo que han hecho una fortuna a través de la venta de poppers en los últimos años también se están empezando a aprovechar del mercado de prescripción libre de Viagra, y pese a la ausencia de marca o patente muchos de estos reforzadores o potenciadotes están fácilmente disponibles y se venden ahora en el mercado gay a través de revistas gay y sex shops. Una importante cadena de saunas incluso tiene máquinas expendedoras en los vestuarios, que venden paquetes por menos de £ 10 justo al lado de los poppers.

La mayoría de estos productos inductores duros contienen una sustancia que se describe como “viagra herbal” o “kamagra”, con los mismos efectos virtuales que los medicamentos sin receta y, por supuesto, los mismos riesgos. Aquellos que se benefician de la venta de estas drogas peligrosas son muy conscientes de los riesgos, pero sin duda continuarán vendiéndolos y ganarán dinero rápido mientras puedan salirse con la suya.

¿Fiebre del Oro Gay?

Combinado con la prisa, el ansiado factor psicológico de disminución de la inhibición, el aumento de la libido sexual y la venta de poppers en lugares donde el comportamiento de alto riesgo ya es prevalente, como discotecas y saunas, la pregunta debe hacerse una vez más …

¿Por qué son nuestros bares? clubes, revistas, saunas, sitios web de citas y sex shops encontrados en la escena gay tan ansiosos por continuar promoviendo estas sustancias peligrosas a pesar de la abrumadora evidencia que sugiere que están teniendo un efecto devastador en la comunidad gay y el estado de la salud de hombres homosexuales y bisexuales?

La respuesta es bastante obvia, se trata de dinero, y mucho. La botella promedio de poppers cuesta más de una pinta de cerveza, más que un paquete de cigarrillos y ciertamente más que suficientes pastillas de éxtasis para mantenerte bailando todo el fin de semana. Una vez abierto, la vida útil se deteriora y en un par de semanas su alguna vez fragante “olor a sala” comienza a oler como la parte interior de una bota de futbolista, y aunque todavía hay un pequeño resto…

El dolor de cabeza, combinado con el hedor insoportable que vas a sufrir buscando una última oleada de euforia sencillamente no merece la pena. Keer-ching! Apagarás, bajarás al pueblo para buscar una botella nueva. Los márgenes de ganancia son enormes.

¡¡Es hora de deshacerse de los poppers de una vez por todas!!

