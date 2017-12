Niños y jóvenes siguen dándole vida al ajedrez en Lara

La mañana de este viernes, se celebró el quinto aniversario de la Sala de Ajedrez de la biblioteca pública “Pío Tamayo” con un torneo disputado entre 21 niños y jóvenes con edades comprendidas entre los seis y 16 años, desarrollado en cinco jornadas consecutivas.

“La gobernadora Carmen Meléndez y en Fundela, tenemos la intención de incentivar y fomentar la práctica del ajedrez en todos los espacios públicos bibliotecarios del estado, sabiendo que este deporte ciencia desarrolla parte cognitiva del ser humano” expresó Ely Saúl Sequera, presidente de la Fundación para el Deporte del estado Lara, para recibir a los participantes y dar inicio a la actividad.

En el torneo también estuvieron presentes Simón Mujica, coordinador de Deporte Escolar de Fundela; Edilberto Mercantete, entrenador de alto rendimiento; Daniel Ledezma, selección de Lara en ajedrez y primer profesor de esta sala; Johaldrin Calbete, representante de la selección de ajedrez de Yaracuy.

Se reconoció el desempeño de los jugadores, siendo Jesús Suárez, José Ramírez y Anthony Vásquez, los tres primeros lugares de esta jornada. Con el mejor rendimiento en la categoría sub 8, Jorge Mussaffi; sub 10, Richard Singer; sub 12, Omarly Sánchez; sub 14, Elí Acosta y sub 16, William Palencia.

Información de: Nota de Prensa