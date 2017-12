Uno de los temas más buscados en Google este 2017 por decir algunos son, los huracanes, Corea del Norte, los lanzamientos tecnológicos y los personajes ligados a los abusos sexuales, así reseñó Infobae.

El buscador publicó el balance de este año, cuyo tema más popular fue el huracán Irma, seguido por los teléfonos inteligentes de la Apple.

También se ubicaron los personajes más populares, unos por su lado bondadoso y otros por los ecándalos que repercutieron en su fama.

BÚSQUEDAS

1- Huracán Irma

2- iPhone 8

3- iPhone X

4- Matt Lauer

5- Meghan Markle

6- 13 Reasons Why

7- Tom Petty

8- Fidget Spinner

9- Chester Bennington

10- Equipo nacional de cricket de India

PERSONAS

Asimismo, también se conocieron los personajes más buscados, liderando la lista Matt Lauer, quien fue acusado de abuso sexual.

1- Matt Lauer

2- Meghan Markle

3- Nadia Toffa

4- Harvey Weinstein

5- Kevin Spacey

6- Gal Gadot

7- Melania Trump

8- Floyd Mayweather

9- Michael Flynn

10- Philippe Coutinho

NOTICIAS

Uno de los temas boom que se buscaron este 2017, fue el bitcoin que concentró la noticia en todo el mundo junto a la masacre de Las Vegas durante un festival.

1- Hurricane Irma

2- Bitcoin

3-Tiroteo de Las Vegas

4- Corea del Norte

5- Eclipse solar

6- Huracán Harvey

7- Manchester (atentado en el recital de Ariana Grande)

8- Huracán Jose

9- Huracán Maria

10- La jirafa Abril

ACTORES

El compromio de la actriz Meghan Markle con el principe Harry, la colocó en el primer puesto de los actores más buscados de Google.

1- Meghan Markle

2- Kevin Spacey

3- Gal Gadot

4- Louis C.K.

5- Bill Skarsgård

6- Millie Bobby Brown

7- Tom Holland

8- Kaley Cuoco

9- Saoirse Ronan

10- Jason Momoa

TECNOLOGÍA

Además de los actores y personalidades famosas, también en este ranking se ubica la tecnología.

1- iPhone 8

2- iPhone X

3- Nintendo Switch

4- Samsung Galaxy S8

5- Xbox One X

6- Nokia 3310

7- Razer Phone

8- Oppo F5

9- OnePlus 5

10- Nokia 6

ELECCIONES

Lo procesos electorales no se salvan de ellos y en esta lista se localizan los más buscados.

1- Francia

2- Alemania

3- Reino Unido

4- Uttar Pradesh

5- Elección en Georgia

6- Elección en Montana

7- Elección en British Columbia

8- BMC

9- Elección regional en Sicilia

10- Holanda

EVENTOS DEPORTIVOS

Uno de los deportes que lidera esta lista es el tenis con el abierto de Gran Bretaña.

1- Wimbledon

2- Super Bowl

3- Mayweather vs McGregor

4- Tour de France

5- Serie Mundial de Béisbol

6- Australian Open

7- US Open

8- Copa Confederaciones de la FIFA

9- Playoffs de la NBA

10- UEFA Champions League

CÓMO…

Y en otras curiosidades se ubican:

1- Cómo fabricar “slime”

2- Cómo hacer lentes para eclipse solar

3- Cómo comprar bitcoin

4- Cómo ver Mayweather vs McGregor

5- Cómo hacer un spinner

6- Cómo ver el eclipse solar

7- Cómo congelar tu crédito

8- Cómo jugar Powerball (lotería)

9- Cómo grabar la pantalla (del smartphone)

10- Cómo reducir la panza rápido

MUERTES

1- Tom Petty

2- Chester Bennington

3- Chris Cornell

4- Bill Paxton

5- Hugh Hefner

6- Aaron Hernandez

7- Lil Peep

8- Mao kobayashi

9- Charlie Murphy

10- David Cassidy

PELÍCULAS

1- IT

2- Mujer maravilla

3- La bella y la bestia

4- Logan

5- La Liga de la Justicia

6- Rápidos y furiosos 8

7- Baahubali 2: la conclusión

8- Dunkerke

9- La La Land

10- Thor: Ragnorok

MUSICOS Y BANDAS

1- Ariana Grande

2- Linkin Park

3- Lady Gaga

4- Mariah Carey

5- Ed Sheeran

6- Travis Scott

7- Kendrick Lamar

8- Lil Pump

9- Katy Perry

10- Cardi B

RECETAS

1- Pechuga de pollo

2- Carne picada

3- Poğaça tarifi (pan turco)

4- Tostada francesa

5- Kek tarifi (torta)

6- Chuleta de cerdo

7- Spaghetti de calabaza

8- Ensalada de repollo

9- Pesto

10- masa para comida japonesa

CANCIONES

1- Despacito

2- Shape of You

3- Perfect

4- Havana

5- Look What You Made Me Do

6- HUMBLE.

7- Versace on the Floor

8- Closer

9- Bad and Boujee

10- Rockstar

SERIES Y SHOWS DE TV

1- Stranger Things

2- 13 Reasons Why

3- Gran Hermano Brasil

4- Game of Thrones

5- Iron Fist

6- Bigg Boss

7- Riverdale

8- American Gods

9- The Kapil Sharma Show

10- Mindhunter

Noticias Barquisimeto/Sumarium