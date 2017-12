La conducción del Poder Legislativo, a partir del 5 de enero en el tercer ejercicio del período 2016-2021, le tocará al diputado zuliano Enrique Márquez, de UNT, en sustitución de Julio Borges de PJ, en medio de un año electoral y recrudecimiento de la crisis económica.A la primera vicepresidencia va el diputado Julio César Reyes, de Avanzada Progresista, para reemplazar a Freddy Guevara, de VP, asilado en la embajada de Chile, tras la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de levantarle la inmunidad por ser señalado de los hechos de violencia este año en Venezuela.

En incertidumbre está la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional (AN). Fuentes parlamentarias aseguraron a este rotativo que está reservada para Primero Justicia, “pero aún no se decide quien de esa tolda asumirá el compromiso”.

Y lo mismo pasa con la jefatura de la fracción parlamentaria de la MUD, “seguro será asignada a VP, pero aún se evalúa quien será el delegado”, agrega la persona consultada en calidad de anonimato.

Mientras que la secretaría de la AN ya tiene responsable y es el diputado de AD, Negal Morales. Estos nombramientos serán oficializados antes del 5 de enero, pero en el seno del Parlamento se desconoce si el diputado Julio Borges, actual presidente de la AN, acudirá al acto de entrega, pues aún sigue fuera del país.

De igual forma, la AN iniciará su nuevo período legislativo en desacato al Poder Judicial, por tercer año consecutivo. Por lo que se espera que nuevamente el presidente de la República, Nicolás Maduro, rinda su mensaje anual ante el TSJ por estar “imposibilitado” el Parlamento para “actos válidos”.

Y la misma advertencia está servida. La Sala Constitucional del TSJ, en 2016 y 2017 ordenó a los diputados que antes de instalar a la Junta Directiva deben hacer cesar el desacato para que la misma sea legítima, expertos consideran que la regla no cambiará en 2018.

El analista político, Jesús Castillo, explica que el nuevo presidente de la AN tiene como desafío principal lograr que la AN “sea reconocida, sin eso no será lo mismo”.

“Debe, además, darle a la institución un rol tangible, porque la AN no representa una fuerza política, a los diputados de la Unidad les cuesta llegar a Caracas, no consiguen pasajes, no les pagan su sueldo, el Parlamento tiene que innovarse para elevar su voz en un año de elecciones presidenciales”.

“Yo recomiendo a la nueva junta directiva tomar en cuenta a las mujeres, conectarlas con la política en un momento de crisis dentro de la exMUD, hay que sincerar las funciones de la AN y buscar estrategias para enfrentar a un Gobierno que asfixia, mostrar resultados”, acotó Castillo.

Enrique Márquez es ingeniero electricista, egresado de la Universidad del Zulia (LUZ) y actual presidente de Un Nuevo Tiempo. En 2016 fue vicepresidente del Parlamento Nacional.

Mañana estará presente en la segunda ronda de negociaciones entre el Gobierno y la oposición, en República Dominicana.

Es uno de los voceros políticos de la MUD importantes en la cita, también Borges. Cree en el diálogo como solución a la crisis del país. “Es la salida más sencilla que tiene Venezuela”, ha declarado en varias oportunidades.

Noticias Barquisimeto