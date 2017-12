¡Consultas a medias! Hospital central de Barquisimeto sin agua

Nuevamente el Hospital Central de Barquisimeto sufre la falta del servicio de agua potable en sus instalaciones, en esta oportunidad es el área de consultas la que se ha visto afectada desde hace dos semanas.

Ya son dos semanas que el área de consultas del Hospital Universitario Antonio María Pineda sufre la falta de agua potable, pacientes denuncian que han salido “rebotados” ya que solo están atendiendo las emergencias.

La sra. Tibisay Montero contó a el equipo de Noticias Barquisimeto que “ni los baños, están habilitados para utilizarlos”.

“Que se ocupen un poco mas del problema de aguan en el hospital, no es primera vez que ocurre esto” expresó

Así mismo, pacientes, no se quejan de un mal trato por los médicos que se encuentran de guardia, si no, por no darle un mantenimiento adecuado al hospital central, ya que no solo el problema del agua es el que se agudiza en el centro de salud ,si no también, existen otros “defectos”

“No estoy de acuerdo que no haya agua, se necesita el agua con urgencia, hablo por todos los que estamos aquí, cuando falta el agua ni los baños uno puede utilizar, no están aseados y los terminan cerrando” aseguró Carmen de Parra al salir de su consulta medica.

Cabe destacar que no solo las personas que fueron consultadas por el equipo de Noticias Barquisimeto hicieron sus denuncias ante la problemática que existe con el vital liquido, si no también por la falta de insumos médicos quirúrgicos.

“Me están pidiendo una maya, anestesia, otros medicamentos que no tienen para que mi esposo pueda ser operado, ya tengo cuatro días buscando todo lo que necesito y hasta los momentos no los he conseguido completo” señaló Ilda Zerpa.

Así mismo, el Sr. Oswaldo Barrios enfatizó que aun en el hospital continúan pidiendo todo los medicamentos para atender a los pacientes, a su juicio “no se han acabado la pedidera de las enfermeras y médicos”.

“Según la Almirante, dice que bajo todos los recursos necesarios para el hospital, para el área de salud en el estado, pero, ¿donde están? siguen pidiendo todo”.

Noticias Barquisimeto