“Empezarán a llegar buenas cosas para Barquisimeto“, fueron las primeras palabras del candidato a la Alcaldía de Iribarren Macario González, al momento de llegar a Somos TV en la acostumbrada visita vespertina a los medios de comunicación durante los procesos electorales convocados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Primeramente aclaró que desde las 5 AM están activos en este proceso donde no han conseguido hasta ahora irregularidades como en elecciones anteriores: “He observado una conducta muy aceptable por parte del Plan República, salvo algunos centros electorales“, pidiendo a los efectivos no presionar a los electores en su decisión porque las elecciones deben ser libres.

González expresó que confía en los observadores y acompañantes del proceso: “Que venga todo el mundo a meter los ojos aquí, cuando yo entré fue para librar una lucha en favor de la defensa del voto“, por eso expresó que van a proteger a los electores y a sus testigos de mesa.

Seguidamente, denunció la colocación de los “Puntos Rojos” en lugares bastantes cercanos a los centros electorales e hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a no permitir estas acciones: “Hay que poner orden en estos casos, no puede tenerse preferencia a un partido“, puntualizó el candidato.

De este modo el candidato de la oposición en Iribarren, afirmó que los llamados a la abstención no tienen la fuerza suficiente para convencer al elector: “Esa es una oposición indiferente, los que han convocado a la abstención no tienen la fuerza suficiente para lograrla y en el caso de partidos como Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular simplemente no presentaron candidatos“, aclarando que estos partidos no promueven la abstención.

Por último exigió al Consejo Nacional Electoral (CNE) garantizar a las 6 PM el cierre de las mesas electorales y no dar prórroga para favorecer al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Noticias Barquisimeto