Justo Mendoza: “El Gobierno Nacional ha confiscado competencias a los Municipios”

El reconocido analista político del estado Lara, Justo Mendoza, visitó la Corporación Somos Media, donde habló sobre el proceso electoral de este domingo 10 de diciembre donde se eligen las 335 Alcaldías en todo el país e inmediatamente aclaró que estos procesos no concitan la mayoría del electorado.

“Hay un porcentaje no mayor al 45% que van a votar en las elecciones municipales“, dijo Justo Mendoza, asegurando que el voto ha venido perdiendo fuerza en Venezuela y esto ha ido alimentando una desatención de la ciudadanía en los problemas de cada uno de los municipios.

A su concepto, el analista político dijo que las elecciones más importantes para el electorado deberían ser las Municipales: “Eso ha variado un poco por la polarización, sin embargo los problemas de las ciudadanos no son comunes para todos“, denunciando que el Gobierno Nacional ha confiscado competencias a los Municipios, tales como el agua, ambiente y otros.

Según concluyó Mendoza, este tipo de acciones crean una matriz de opinión centralizada: “El ciudadano cree que la solución a sus problemas está solamente en Caracas“, explicó Mendoza, pidiendo a la oposición relacionarse más con la población para garantizar el sufragio.

Igualmente, hizo un llamado de atención a los dirigentes de la oposición por no haber tocado los problemas cotidianos: “No hablaron del alumbrado, las calles y lo sustituyeron por un concepto político que no lo sienten los ciudadanos de a pié“, criticando a los que piden a los Alcaldes confrontar al Gobierno Nacional y no solucionar las dificultades.

Finalmente, rechazó las declaraciones de los partidos políticos que llamaron a la abstención: “Cómo va a entender la gente a esos partidos que convocan a elecciones generales que son en esencia” finalizó Mendoza.

