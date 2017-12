5 sucesos más impactantes de venezolanas asesinadas en el exterior

Romina, Susjes, Génesis, Verónica, Wendy tienen en común que son venezolanas y que este año han sido brutalmente asesinadas en el extranjero. En la mayoría de estos casos el patrón que se repite ha sido por ataques perpetrados por su pareja sentimental.

Para la especialista en Derechos Humanos, Hanays Montaner, esta situación debe analizarse desde varias perspectivas, para lo cual es necesario tener en cuenta que la ola migratoria actual está provocando que muchas personas se vayan del país prácticamente con una mano adelante y otra atrás. En algunos casos hasta de manera ilegal o contando con que alguien los va a recibir, en cuyas situaciones la vulnerabilidad de la mujer es más latente.

En los casos en que las mujeres han sido asesinadas por su pareja, explica Montaner, pudo darse la situación de que “en Venezuela eran celadas, perseguidas, maltratadas por esta pareja, se fueron con la promesa de cambio y pasó todo lo contrario. Allá eso se exacerbó, además, no tenía ningún familiar que la amparara o desconocía las leyes para denunciar. Su situación de vulnerabilidad fue mayor en el extranjero”, acota la especialista.

También está el tema de dominación económica, por el cual pasan muchas chicas que se van en condición de modelos o trabajadoras sexuales a quienes sus “jefes” le retienen su documentación para mantener el control. Otro aspecto que pone en riesgo a las mujeres es cuando se van a vivir al extranjero con una persona que solo conocen vía internet, aunque no en todos los casos, aclara la especialista, pero sí existe un patrón de dominio en muchas de estas vivencias.

“En cada caso reportado se debe analizar el hecho que motivó al agresor, si fue el machismo, misoginia, celos, etc. Además de en qué condición se fue esa mujer con su víctima”, afirma Montaner.

Venezolanas asesinadas en el extranjero durante este año

Panamá

Romina Andreína Peraza Torres, de 34 años, venezolana residente en Panamá, fue asesinada por su pareja el 15 de febrero. “Escuché gritos en el cuarto y cuando fui a la habitación él tenía un cuchillo en la mano. La amenazó con que le diera el celular y la obligó a desnudarse. A mí me obligó a que los grabara con el teléfono, mientras la violaba y me dijo que, si no lo hacía, nos mataría a ambas”, comentó a la prensa una amiga de la víctima.

Chile

Susjes Mejías era oriunda de Guatire, tenía de 26 años. El 3 de noviembre su pareja de nombre Carlos Varela, venezolano, y con quien llegó a Chile en junio de este año la asesinó a puñaladas en un apartamento de la ciudad de Santiago. En Chile ella fue la víctima número 35 por feminicidio, de las cuales, 6 son extranjeras. Dejó un hijo de 6 años. En el país austral Varela enfrenta juicio por feminicidio, mientras los padres de Mejías ya lograron repatriar el cuerpo de su hija.

“Me tiene harta, cada vez me cela más y más. El otro día no me quería dejar salir; le tuve que decir, así por debajito: “Mi amor, anda, vamos juntos”, hasta que lo convencí. Le molesta cómo me visto, cómo soy con los demás, que vaya a fiestas”, le contó Susy a una amiga la noche que la asesinó.

México

Génesis Gibson Jaimes, de 24 años de edad, era oriunda de Catia La Mar, estado Vargas, fue asesinada el 25 de noviembre en un hotel de la Ciudad de México. Al parecer, quedó en encontrarse en ese lugar con un cliente, ya que trabajaba como dama de compañía. Personal del hotel se topó con la dantesca escena. Su cuerpo estaba maniatado, amordazado, con marca de golpes en las piernas, rostro y vientre. Heridas en su cuello y abdomen. Tenía un lazo azul atado a su cuello.

También en este país, en el mes de agosto dos mujeres de nacionalidad venezolana fueron encontradas sin vida en la ciudad de Tijuana, limítrofe con los Estados Unidos. Sus nombres no fueron revelados. «Esto les va pasar a los que sean del cartel de Jalisco nueva generación y se metan con nuestra gente», decía un cartel dejado en uno de los cuerpos.

Colombia

Verónica Audrimar Raga Murillo, de 22 años de edad, fue encontrada este 5 de diciembre en un terreno baldío de Cúcuta, Colombia, con múltiples impactos de bala en su cabeza. Tenía un año residiendo en el vecino país. Las autoridades investigan para determinar el móvil del crimen.

Estados Unidos

Wendy Bandera, tenía 25 años de edad. Este 6 de diciembre su cuerpo sin vida fue hallado dentro de un vehículo en la ciudad de Miami, Estados Unidos. A su lado estaba en estado crítico quien era su esposo, Luis Palacios. Ambos cuerpos presentaban múltiples heridas por arma blanca, sin embargo, él se recupera en un centro asistencial, mientras la familia de Bandera recauda dinero para poder repatriar a la joven. Trascendió que la pareja estaba en proceso de divorcio, las autoridades investigan si este hecho motivó el asesinato.

La Iguana