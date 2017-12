Tras haberse decretado el alargue de tiempo para sacar y registrarse en el sistema de Carnet de la Patria, a pesar que el presidente de la República Nicolas Maduro haya dado prorroga para hacer dicho trámite, cada día las fluencia de personas es mayor en los distintos puntos, tal es el caso de la cede del INCES Lara donde se atenderían las personas con discapacidad

Cada uno de estas personas se levanta bien temprano, prepara su merienda, busca un banquito, una sombrilla y sale de madrugada a ver si logra sacar el Carnet. Para constatar esto el equipo de Noticias Barquisimeto se acercó hasta esta cola de persona para saber como es para ellos dicha espera.

Una de las señoras que no quizo identificarse mencionó “esto es injusto, fue imposible en tres días sacar el carnet, nos atropella la guardia, me robaron, no me dejaron entrar, por favor den más días para sacar el carne”, exclamó en tono de desesperación por querer sacar el Carnet.

Mucho de los encuestados afirman, que les han quitado la cédula para que solo pasen las personas que realmente son discapacitadas, sin embargo al ser solo personas de la tercera edad pero aparentemente sanos no les permiten registrarse.

“Debe darse más tiempo”

“Deberían dar más tiempo para sacar el Carnet”.

Esta es la petición que más se escuchó, las personas están ansiosas por querer registrarse en este sistema, la sra Neyda Torres dijo a NB, “yo tengo 65 años y estoy de madrugada ellos no entiendes, porque nos han dicho que si no sacamos este carnet no habrá comida, no habrá medicina, ¿que pasará con nosotros los viejitos, nos moriremos de hambre?, no podemos”.

Aun no es completamente cierto que a las personas se le prive de algún beneficio por no tener este carnet, sin embargo el miedo invade a estas personas de solo imaginar no sacar el Carnet de la Patria.

Los encuestados esperan que el Gobierno Nacional de días más para poder sacar registrarse en este sistema que se tiene estimado que opere la jornada hasta el 7 de diciembre.

Noticias Barquisimeto