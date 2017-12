Desde ayer en horas de la tarde permanecen los adultos mayores en las largas colas que se presentan a la hora de cobrar la pensión. Esta travesía que sufren mensual todos los pensionados para cobrar su respectivo dinero se hace más evidente, por lo cual Noticias Barquisimeto salió a los distintos Bancos de la ciudad para tomar las impresiones de los abuelos.

Las quejas de los adultos mayores, no se hicieron esperar, puesto que muchos de ellos estaban desde el día anterior al medio día, otros abuelos se acercaron en la noche y algunos ingresando en la madrugada, para resguardar su cola y poder cobrar a tiempo el respectivo pago del mes.

Un señor que estaba presente en la cola del Banco Bicentenario ubicado en la Av. Venezuela, a la altura de la Bracamonte, declaró que el banco tiene una forma ”rara de operar” ya que todos los bancos hacen dos colas para poder cobrar, una de tercera edad y otra de discapacitados, y los discapacitados no los están atendiendo por razones desconocidas ‘‘No les dio por atenderlos hoy, solo los de la tercera edad, los discapacitados los dejaron bien lejos y creo que están violando los derechos humanos” dijo.

El proceso del pago ha sido lento, ya que han empezado a trabajar a las 8:30 Am, ”El sistema es muy lento, no avanzan y no se porque se retrasan tanto, hay muchos que estamos cansados por nuestra edad y a ellos no les importa, esto es falta de gerencia” comentó el señor que estaba aún a la espera de cobrar su pensión.

La señora Juana Rodriguez, una de las integrantes del grupo de discapacitados, expone que no es justo para todos ellos que los traten de esa forma ”Nosotros también somos de la tercera edad, yo le hago un llamado a la gobernadora Carmén Melendez para que ella tome carta en el asunto y de manera especial”, dijo juana.

‘‘Yo digo coherentemente y lo mejor para todos es que tomen esto como punta de lanza, que coloquen esto como numero de cédula para poder cobrar todos nuestras pensiones que estamos aquí desde ayer haciendo nuestras colas” pedía entre lagrimas en los ojos la señora juana.

Los aglomerados abuelos a gritos y con apoyo a estas denuncias, pidieron que la solución sea cobrado por números de cédula, ”La solución es una sola para que este pueblo no sufra, es cobrar por el número de cédula, los discapacitados exclusivamente un día y el resto los de tercera edad” expuso uno de los señores en cola.

María Alexandra Jiménez

Noticias Barquisimeto