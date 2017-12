Venezolanos que han acudido recientemente a la red de comida rápida McDonald’s en su país han denunciado la existencia de una oferta “oferta engañosa” en sus combos.

Según todos los testimonios recogidos por Noticias24, en ninguno de los restaurantes de la cadena le están poniendo queso a las hamburguesas. Sin embargo, los usuarios se ven obligados a pagar el precio completo del combo porque los empleados argumentan que el sistema no les permite cobrar menos.

Enrique Moreno, estudiante de comunicación social, que fue al McDonald’s de Bello Monte, en Caracas, explicó que luego de hacer una larga fila (a causa de que siempre hay una sola caja funcionando) fue informado de que el famoso Cuarto de libra con queso no lleva queso, pero que costaba lo mismo.

Peor fue el caso de Isabel Velásquez, a quien después de hacer toda la fila en el McDonald’s de Los Chaguaramos, le informaron que no tenían queso para las hamburguesas ni hielo para las bebidas (solo Coca-cola). “Tuve que quedarme y comprar porque fui con mis hijos y todos estaban emocionados, pero ni siquiera me permitieron sustituir el queso por otro ingrediente. Además me dieron Coca-cola caliente.”

Emilio Flerit, otro usuario afectado, dijo: “Hago un llamado a las autoridades para que vengan y hagan que esta cadena ofrezca un mejor servicio al cliente. Cada vez que voy porque mi hija quiere comer allí, debo hacer una cola larga y humillante. Eso no es comida rápida sino comida lenta. Luego de que me cobran, la cola es más larga para esperar que al fin esté la comida. Y lo peor es que no hay casi ningún ingrediente de los que ofrecen las hamburguesas”.

Nelson Blanco otro de los denunciantes, aseguró que compró el producto y no le dijeron en ningún momento que vendría sin queso. “Es una oferta engañosa”.

Información de: N24