FOTOS: Los gemelos que se gastaron un dineral en cirugía plástica para parecerse a Brad Pitt

Luego que los medios internacionales divulgaran la historia de una joven iraní que se sometió a unas cincuentena de operaciones para parecerse a Angelina Jolie, otro caso similar se ha convertido en noticia. Se trata de dos gemelos del estado de Arizona (EE.UU.) que se gastaron unos 15.000 dólares en cirugía estética para parecerse al actor (y exmarido de Angelina) Brad Pitt.

Según informa Hollywood Life, el ‘reality show’ de la cadena MTV ‘I Want A Famous Face’ (‘Quiero tener un rostro famoso’) documentó la transformación de los hermanos Matt y Mike Schlepp cuando estos tenían 21 años. Ahora, su historia se ha vuelto viral por la fama obtenida por la ‘Angelina Jolie iraní’.

Los admiradores de Pitt, que también quieren ser actores, invirtieron varios meses en hacerse numerosas operaciones de cirugía plástica, que no les permitían comer adecuadamente. Mike se operó la nariz y la mandíbula, además de someterse a un implante de mentón. Matt, por su parte, fue operado de la nariz y también necesitó de un implante de mentón, informa ibtimes.com.

Imitation is the sincerest form of flattery, right? That seems to be the case for Arizona twins Matt and Mike Schlepp, who went under the knife to look like their favorite actor Brad Pitt. Angelina Jolie’s superfan might have some competition!

https://t.co/qLLFaiMXe3

— Luca Forzin (@Luca_Forzin) 3 de diciembre de 2017