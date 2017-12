El diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Paparoni, denunció que la noche de este domingo fue perseguido y atacado mientras se trasladaba en su vehículo por la autopista Francisco Fajardo a la altura de Plaza Venezuela.

“Anoche me persiguieron, dispararon al carro donde me trasladaba. Huyendo me voltee. Estoy bien, gracias a Dios”, indicó a través de su cuenta en Twitter.

Según reseñó el periodista Darvinson Rojas, el parlamentario se encontraba manejando una camioneta Toyota Fortuner 2011 al momento del hecho.

Anoche dispararon contra una camioneta Toyota Fortuner 2011, manejada por el diputado Carlos Paparoni (29), en la autopista Francisco Fajardo, altura Plaza Venezuela. El vehículo volcó cuando el parlamentario intentó huir pic.twitter.com/lqpNlOMXj6 — Darvinson Rojas (@DarvinsonRojas) 4 de diciembre de 2017

Anoche me persiguieron, dispararon al carro donde me trasladaba. Huyendo me voltee. Estoy bien, gracias a Dios — Carlos Paparoni (@CarlosPaparoni) 4 de diciembre de 2017

