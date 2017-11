Al término del encuentro contra Bolivia en los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017, donde Venezuela obtuvo la medalla de bronce en la rama del fútbol femenino, el entrenador panameño Kenneth Zseremeta fue abordado por los medios de comunicación cerca de la cancha para que diera sus impresiones sobre lo ocurrido.

Entre tantas cosas, dijo algo que todavía está dando la vuelta al mundo: “Nuestras jugadoras presentan un grado de desnutrición tremendo. Verdaderamente cuando me dieron los resultados, se me fueron las lágrimas. Estas muchachas son unas héroes”.

La Federación Venezolana de Fútbol anunció el martes el despido del estratega con el alegato de que “los resultados obtenidos en torneos oficiales y amistosos durante el ciclo de preparación para el Suramericano de la categoría, clasificatorio a la Copa Mundial, no han sido los esperados”.

En tanto el director técnico salió al paso de dicho comunicado. “Eso fue totalmente falso. Los resultados no se han dado porque fue un torneo evaluativo. Esa participación fue una forma de reconocer lo que hicieron equipos como Estudiantes de Guárico y Flor de Patria. Nosotros llevamos un segundo o tercer equipo y que no estaban las jugadoras principales”, contó Zseremeta a El Nacional.

“La comisión de fútbol femenino de la Federación no se puede inventar eso. No le puedes decir algo así al entrenador que ha sido bicampeón de Suramérica y que ningún técnico de las selecciones masculinas lo ha hecho. Les hemos dado con mis jugadoras, porque son mías, no de ellos porque ellos no las quieren, dos trofeos que tiene Laureano González enfrente de él”, añadió.

De acuerdo al entrenador, la participación en el certamen era parte de la preparación al Mundial femenino que se realizará dentro de dos años. “Lo único que hicimos en ese torneo fue evaluar cómo estábamos con respecto a los países que participaron. Siempre lo manifesté y se lo comenté a Laureano, que no podíamos pensar en el oro cuando los equipos están trabajando y necesitábamos medirnos para saber cómo preparar el camino a Francia 2019” explicó.

La molestia con Pedro Infante. Cuando se presentó la plancha de González a las elecciones de la FVF, hubo un nombre que causó suspicacia: Pedro Infante, quien además es ministro de Deportes. “El trasfondo de esto fue una rencilla personal que existía con el vicepresidente (Pedro Infante) desde hace años porque no puede llegar nadie de la noche a la mañana a ser dirigente del fútbol nacional. Incluso lo dijeron Tony Carrasco y Richard Páez. A Laureano lo respeto porque tiene 40 años en esto”, apuntó.

“Él me dijo que por qué no me había ido hace tiempo cuando le dije que ponía el cargo a la orden por el hecho de que cuando nosotros hacemos una actividad, ustedes no la reconocen ni en la parte monetaria ni de apoyo”, prosiguió.

Información de: El Nacional